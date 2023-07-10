Эрдоган сделал новое заявление о членстве Украины в НАТО

Завершение войны России против Украины и наступление справедливого мир будут способствовать вступлению Украины в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует "Анадолу".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Мы считаем, что скорейшее прекращение войны справедливым и прочным миром будет способствовать процессу членства Украины в НАТО", — сказал турецкий президент.

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Эрдоган также добавил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и верит в дальнейшее упрощение процесса вступления Киева в НАТО.

Отметим, что во время общей пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленский президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Украина заслуживает стать полноправным членом НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, в процессе переговоров и совместного брифинга, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал два важных заявления. Во-первых, заявил о том, что продолжается работа по продлению зернового морского коридора (срок действия предыдущей пролонгации истекает 17 июля), по крайней мере, на 3 месяца (с перспективами – на 2 года). Во-вторых, четко дал понять, Украина заслуживает членства в НАТО, акцентировав, что от наступления справедливого мира в нашей стране никто не проиграет. Как оцениваете данные заявления и вероятность их реализации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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