Какие расклады для Украины – что самое важное на вильнюсском саммите НАТО

Во вторник и среду, 11-12 июля, в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Появилась информация, что страны-члены Альянса сейчас срочно согласовывают гарантии безопасности для Украины. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии" позиции нашей страны до саммита и вероятные изменения – после.

Саммит НАТО в Вильнюсе. Фото: Телеграмм Алексей Гончаренко

Вопросы как безопасности Украины, так и ее членства в НАТО сейчас решаются на поле боя

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков призывает не связывать завышенных ожиданий с грядущим саммитом НАТО.

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"Вряд ли нам дадут безусловное приглашение в блок. Одновременно – нет сомнений в том, что на саммите некие заверения в будущем членстве Украина получит. Но в любом случае, это будут политические, а не практические заверения. Они тоже, безусловно, важны. Хотя бы потому, что это перечеркнет, пожалуй, единственную рациональную цель агрессивной неспровоцированной войны, которую развязала недоимперия против Украины", – отмечает аналитик.

Он напоминает, что Кремль хотел добиться, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО. Но в результате войны это членство становится еще на шаг ближе.

По имеющейся информации, о таких гарантиях проводят консультации Польша, страны Балтии и Великобритания. Это направление, – акцентирует Александр Кочетков, – является более перспективным, так как, при всей его сложности, оно не будет сковано НАТОвской бюрократией. Соответственно – продвигаться по этому пути можно будет значительно быстрее". "А вот в практическом смысле гораздо интереснее, прозвучат ли на вильнюсском саммите объявления о готовности отдельных членов НАТО потенциально обеспечить Украине прямые гарантии безопасности

Так или иначе, но вопросы как безопасности Украины, так и ее членства в НАТО сейчас решаются на поле боя, а не в брюссельских кабинетах, констатирует аналитик.

Зеленский на Вильнюсском саммите – это гарантия того, что Украина получит больше оружия и будет чувствовать себя более уверенно

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

"Завтра в Вильнюсе, где стартует саммит НАТО, я думаю, для Украины если и будут неожиданности, то – приятные. По моим оценкам, Западный мир не только осознал, что нет в евроатлантическом истеблишменте консенсуса касательно принятия Украины в НАТО. Он осознал и другое. Что сейчас есть возможность предоставлять Украине помощь в гибридном формате. Это и формат "Рашмтайн", и отдельная помощь от разных стран, и возможные гарантии безопасности, опять же, от отдельных стран-членов Альянса".

Эксперт уверен, что Владимир Зеленский обязан взять участие в саммите НАТО.

"Это станет залогом усиления предоставления Украине военно-технической помощи, – поясняет Евгений Магда. – И даст возможность проговорить новые поставки разнообразных вооружений. Следует понимать, что оружия, боеприпасов во время войны достаточно не бывает. И Зеленский на Вильнюсском саммите – это гарантия того, что Украина получит больше оружия и будет чувствовать себя более уверенно".

По мнению эксперта, важно будет также, что именно пропишут в документах по итогам саммита. И делать выводы, исходя из них.

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