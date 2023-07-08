О чем говорят заявления Эрдогана об Украине – как на них реагировать

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, в процессе переговоров и совместного брифинга, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал два важных заявления. Во-первых, заявил о том, что продолжается работа по продлению зернового морского коридора (срок действия предыдущей пролонгации истекает 17 июля), по крайней мере, на 3 месяца (с перспективами – на 2 года). Во-вторых, четко дал понять, Украина заслуживает членства в НАТО, акцентировав, что от наступления справедливого мира в нашей стране никто не проиграет. Как оцениваете данные заявления и вероятность их реализации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Офиса президента

Важно, что мы услышали заявления о поддержке территориальной целостности Украины

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер считает, что заявления Эрдогана показали сохранение прежней политики Турции.

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"С одной стороны – поддержка территориальной целостности Украины и справедливого мира в нашей стране. С другой – акцент на национальных интересах самой Турции. В частности, на участии турецких компаний в послевоенном восстановлении Украины, сохранении роли Турции как ключевого игрока в Черноморского регионе, а также Анкары – как посредника в российско-украинских отношениях (иногда в формате переговоров по обмену пленными, в идеале, по мнению Эрдогана – в формате миротворца и посредника в мирных переговорах)", – поясняет эксперт.

По ее мнению, важным стало заявление, что Украина заслуживает быть членом НАТО. Но формулировка крайне обтекаемая. Она не уточняет, когда мы заслуживаем там быть, в каком формате, акцентирует Евгения Габер. Лучше бы, считает она, четко прозвучало, что Турция поддерживает членство Украины в НАТО.

"Формулировка "заслуживает там быть" не несет дополнительного месседжа, кроме месседжей о политике открытых дверей НАТО, что Украина и Грузия в перспективе могут там быть. Подобное мы слышим уже давно. Так что – да, хорошо, что Эрдоган сделал такое заявление. Но это больше похоже на некий компромисс между различными взглядами на членство Украины в НАТО внутри Турции и за ее пределами", – отмечает аналитик.

Она обращает внимание, что даже такая формулировка уже вызвала негативную реакцию России. А ведь, поддерживая Украину, Турция старается максимально избежать ухудшения отношений с РФ, которая остается ее важным экономическим партнером.

Потом продление составляло три месяца, а с марта — два При этом, даже в нынешней конструкции зерновая сделка не работает. За последние дни корабли не заходят в украинские порты и не выходят оттуда", – подчеркивает Евгения Габер. "Что касается зерновой сделки – действительно, были сделаны заявления, что ведется работа в данном направлении, регулярно происходят телефонные переговоры с Путиным. И о том, что Турция надеется на продление зерновой сделки на три месяца, а не на два, как происходит в последнее время. Напомню, что в изначальном документе, который подписывался около года назад в Стамбуле, речь шла о шести месяцах

С одной стороны, продолжает она, заявление Эрдогана о намерении продлить сделку в будущем на два года – позитивный сигнал. С другой – в идеале, речь должна идти вообще о деоккупации Черного моря. О том, ЧТО именно Турция готова сделать, чтобы совместно с партнерами по НАТО восстановить свободу судоходства.

Ну, а заявление о продлении сделки на два года сейчас звучит как фантастика. Ведь пока что мы видим только сужение соглашения — и по срокам, и по охвату, по интенсивности работы зернового коридора, поясняет аналитик.

Евгения Габер констатирует:

"В сухом остатке. Важно, что мы услышали заявления о поддержке территориальной целостности Украины, о том, что наша страна заслуживает быть членом НАТО, что есть поддержка со стороны Турции в вопросе обмена пленными, зерновой сделки. Но это не прорывные заявления. Не было и прорывных решений. Подписание меморандума о намерениях в сфере стратегических отраслей промышленности, очевидно, показывает продолжение сотрудничества в военно-технической, в технологической сфере. Но, не видя текста меморандума, делать какие-то выводы сложно".

Наша задача – не просто удержать зерновой коридор, но и сделать его максимально функциональным

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк рассуждает так:

"По морскому зерновому коридору – Турция, если к ней еще и присоединяться США, даже без России смогут реализовать эту опцию. Для нас бы вообще было отлично, чтобы коридор функционировал без РФ, которая всячески мешает его работе. Ведь кроме всего прочего, она еще и наш прямой конкурент на мировых рынках. И наша задача – быстрее обанкротить агрессора, сделать так, чтобы посевы в РФ уменьшилось в несколько раз, тогда как у нас аналогично – выросли. Чтобы мы выдавили россиян с продовольственных рынков".

Беда в том, объясняет эксперт, что зерно, как и многое другое, Россия использует как оружие.

"Ни Украина, ни мир не должны такого прощать. И наша задача – не просто удержать зерновой коридор, но и сделать его максимально функциональным. И Эрдоган, как никто, может нам в этом помочь", – считает Николай Давидюк.

Что касается заявлений о НАТО, похоже, отмечает эксперт, Эрдоган таким образом сделал своеобразный подарок к 50-летию главкома ВСУ Валерия Залужного, которое отмечается 8 июня.

Параметры, которые мы сможем выполнить – и по завершению войны вступить в Альянс. Это наше главное и, как по мне, вполне реализуемое задание", – констатирует Николай Давидюк. "Весь Альянс тоже мог бы сделать подарок и Залужному, и Украине в целом, четко обозначив параметры членства нашей страны на саммите НАТО, который пройдет 11-12 апреля в Вильнюсе

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