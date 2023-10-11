Эрдоган сделал провокационное заявление об отправке авианосца США к берегам Израиля

Отправка американского авианосца "Джеральд Форд" в Восточное Средиземноморье вызывает вопросы относительно целей данного решения Белого дома. Как передает портал "Комментарии", об этом во время совместного брифинга с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"США направляют свой авианосец в Израиль. У меня возник вопрос относительно того, что будет делать американский авианосец в Израиле? Он будет участвовать в очень серьезных массовых убийствах, нанося удары по Газе своими катерами и самолетами, находящимися вокруг авианосца", — высказался Эрдоган.

Отметим, ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке, где 7 октября началась очередная эскалация, возможен лишь при переговорах межу Израилем и Палестиной. Также Эрдоган выразил готовность стать посредником во имя прекращения палестино-израильской войны. О чем говорят такие порывы турецкого лидера? Может ли он сыграть значимую роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – идут пятые сутки после атаки ХАМАС на Израиль, что фактически положило начало новой войне на Ближнем Востоке. В происшедшее явно виден российский след, на чем акцентирует президент Украины Владимир Зеленский. Он также отмечает, что по Израилю ударила террористическая организация (ХАМАС), а по Украине – террористическое государство (РФ). Параллели между этими войнами видят и в США. Недаром в Пентагоне придерживаются мнения, что следует помогать как Украине, так и Израилю. Соучастником нападения на Израиль называют и Иран (помогающий РФ в войне против Украины), правда, в США признали, что не имеют четких доказательств, указывающих на прямое участие Тегерана в атаках, осуществленных ХАМАС. Какие выводы из ситуации должны сделать Украина и ее союзники? Каким должен быть ответ цивилизованного мира на пожары войны, которые разжигают то Москва, то Тегеран, то они вместе? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



