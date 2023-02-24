Эрдоган снова предложил диалог с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил помощь Анкары в достижении мира в Украине путем диалога. С такой инициативой турецкий лидер выступил в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет турецкое государственное информагентство "Anadolu".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

В ходе беседы два президента обсудили ситуацию в Украине в контексте первой годовщины российского вторжения, а также последствия недавнего землетрясения в Турции.

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"Президент Турции заявил о готовности своей страны к посильному вкладу в приближение мира и урегулирование ситуации (Ред. – в Украине) на основе прекращения огня и диалога", – говорится в сообщении.

С первых дней российского вторжения турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Турцию в качестве переговорной площадки между Россией и Украиной. В конце марта на территории Турции состоялись переговоры между делегациями Украины и России.



Стоит отметить, что сегодня с намеком на мирных переговорах с Россией выступила еще одна страна. Китайская Народная Республика (КНР) представила "мирный план" из 12 пунктов касательно того, как остановить российско-украинскую войну (упорно называя это "кризис в Украине"). Что можно сказать об этих предложениях? Каковы перспективы подобного плана? О чём говорят такие действия Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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