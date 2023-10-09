Эрдоган заявил о необходимости признать независимость Палестины

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что мир на Ближнем Востоке возможен при участии переговоров двух стран Израиля и Палестины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание информационное агентство Anadolu.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Боевики ХАМАС 7 сентября начали нападение на приграничные израильские регионы вблизи сектора Газа. В результате Израиль объявил начало войны и атаковал врагов. На такие события отреагировало мировое сообщество, в частности президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Создание независимой и географически интегрированной Палестины в пределах границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме больше нельзя откладывать", — заявил Реджеп Эрдоган.

Эрдоган заявил, что Турция готова приложить все усилия, чтобы прекратить израильско-палестинский конфликт и остановить волну взаимных атак.

"Длительный мир на Ближнем Востоке возможен только из-за окончательного разрешения палестино-израильского конфликта", — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер призвал избегать любых шагов, которые повысят эскалацию в регионе и "приведут к большему кровопролитию и углублению проблем".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль активировал пункт 40. Последний раз Израиль использовал пункт 40 во время Войны Судного дня 50 лет назад.

Также "Комментарии" писали о дальнейшем обострении на Ближнем Востоке. После нападений террористической группировки ХАМАС вблизи сектора Газа на севере Израиля еще один враг израильтян атаковал южные регионы страны. Эта организация поддерживается и спонсируется иранским режимом.