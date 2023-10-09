Эрдоган заявил о необходимости признать независимость Палестины

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Slava Kot
Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что мир на Ближнем Востоке возможен при участии переговоров двух стран Израиля и Палестины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание информационное агентство Anadolu.
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников
Боевики ХАМАС 7 сентября начали нападение на приграничные израильские регионы вблизи сектора Газа. В результате Израиль объявил начало войны и атаковал врагов. На такие события отреагировало мировое сообщество, в частности президент Турции Реджеп Эрдоган.
Эрдоган заявил, что Турция готова приложить все усилия, чтобы прекратить израильско-палестинский конфликт и остановить волну взаимных атак.
Турецкий лидер призвал избегать любых шагов, которые повысят эскалацию в регионе и "приведут к большему кровопролитию и углублению проблем".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль активировал пункт 40. Последний раз Израиль использовал пункт 40 во время Войны Судного дня 50 лет назад.
Также "Комментарии" писали о дальнейшем обострении на Ближнем Востоке. После нападений террористической группировки ХАМАС вблизи сектора Газа на севере Израиля еще один враг израильтян атаковал южные регионы страны. Эта организация поддерживается и спонсируется иранским режимом.
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