Эта страна может помочь Украине своими танками. Однако ей мешает союзник по НАТО

Греция заявляет о поддержке Украины, однако не может предоставить танки, ведь есть одна проблема – агрессивный сосед, одновременно являющийся союзником по НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Welt.

У Греции больше всего танков, которые нужны Украине. Фото из открытых источников

Греция имеет наибольшее количество танков Leopard в Европе – 850 единиц, из них 350 – это Leopard 2, а 500 – Leopard 1. Эти танки помогли бы Украине в войне против России, однако Греция не может предоставить, ведь имеет агрессивного соседа, угрожающего войной.



"Греция поддерживает Украину с первого дня вторжения. Но Афины не могут позволить себе отправлять оружие или системы вооружений в Украину, если их союзники не заменят их подобной или лучшей системой", – говорит греческий эксперт по обороне Спирос Плакудас.

Главная причина – это Турция. Обе страны имеют территориальные претензии и спорят за природные ресурсы. Несколько месяцев назад Эрдоган пригрозил Греции, что турецкие солдаты смогут за одну ночь совершить атаку на Афины. "Вы должны знать, что если вы совершите ошибку, сумасшедшие турки войдут", — сказал недавно Эрдоган премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису.





Греция массово вооружается, ожидая возможного нападения со стороны Турции, которая также наращивает военный потенциал. Именно поэтому Греция передала Украине 40 советских БМП-1, а получила от Германии столько же единиц Marder. Поэтому Афины могут передать Украине танки Leopard, но только в том случае, если союзники по НАТО заменят их другой техникой.

Ранее портал "Комментарий" сообщал, что Эрдоган меняет свою политику и планирует провести саммит со своим величайшим врагом. Такая геополитическая ситуация может отразиться на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о Турции, которая заявила, что не поддерживает вступление Швеции в НАТО из-за сожжения активистами Корана.

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