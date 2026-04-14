Эрдоган заявил о готовности Турции пойти войной на Израиль: что произошло

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может начать новую войну против Израиля. Турецкий президент сравнил возможный сценарий с предыдущими операциями Анкары в Карабахе и Ливии, а причиной этого шага назвал действия Израиля против Палестины и Ливана.
На выступлении в Стамбуле Эрдоган обвинил Израиль в "зверствах" против гражданского населения и заявил, что Анкара готова начать войну при необходимости.
Эти заявления стали частью более широкой политической линии Турции, позиционирующей себя как один из главных защитников палестинцев в регионе.
В то же время в Иерусалиме отреагировали резко. Министр наследия Израиля Амихай Элияху обвинил Эрдогана в лицемерии и напомнил о действиях Турции на Кипре и в отношении курдского населения.
Кроме того, Элиаху назвал Эрдогана "мегаломанским диктатором" с "империалистическими амбициями", который "представляет себя османским султаном, являясь лишь жалким тираном страны с разрушающейся экономикой и мертвой демократией".
В свою очередь, премьер-министр Беньямин Нетаньяху и другие израильские чиновники назвали Эрдогана "бумажным тигром", а МИД Турции в ответ назвал Нетаньяху "Гитлером нашего времени".
