Эрдоган заявил о готовности Турции пойти войной на Израиль: что произошло

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может начать новую войну против Израиля. Турецкий президент сравнил возможный сценарий с предыдущими операциями Анкары в Карабахе и Ливии, а причиной этого шага назвал действия Израиля против Палестины и Ливана.

На выступлении в Стамбуле Эрдоган обвинил Израиль в "зверствах" против гражданского населения и заявил, что Анкара готова начать войну при необходимости.

"Окровавленная сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и гражданских без каких-либо правил или принципов, игнорируя все человеческие ценности. Несмотря на перемирие, Израиль заставил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за атак на гражданские объекты. Мы должны быть сильными, чтобы не разрешить Израилю делать это с Палестиной", — сказал Эрдоган.

Эти заявления стали частью более широкой политической линии Турции, позиционирующей себя как один из главных защитников палестинцев в регионе.

В то же время в Иерусалиме отреагировали резко. Министр наследия Израиля Амихай Элияху обвинил Эрдогана в лицемерии и напомнил о действиях Турции на Кипре и в отношении курдского населения.

"Турция, которая оккупировала Северный Кипр и контролирует курдские территории на востоке, смеет поучать нас морали. Турция, построившая свою экономику на Армянском геноциде, смеет обвинять нас в геноциде. Турция, насильственно исламирующая общество, смеет говорить о правах человека. Лицемерный Эрдоган никого не поразит этим цирком", — заявил Элиаху.

Кроме того, Элиаху назвал Эрдогана "мегаломанским диктатором" с "империалистическими амбициями", который "представляет себя османским султаном, являясь лишь жалким тираном страны с разрушающейся экономикой и мертвой демократией".

В свою очередь, премьер-министр Беньямин Нетаньяху и другие израильские чиновники назвали Эрдогана "бумажным тигром", а МИД Турции в ответ назвал Нетаньяху "Гитлером нашего времени".

Ранее портал "Комментарии" сообщал в Израиле назвали Турцию следующей стратегической угрозой.

Также "Комментарии" писали, что Эрдоган отреагировал на запущенную в сторону Турции ракету Ирана.