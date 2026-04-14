Ердоган заявив про готовність Туреччини піти війною на Ізраїль: що сталося

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна може почати нову війну проти Ізраїлю. Турецький президент порівняв можливий сценарій з попередніми операціями Анкари в Карабасі та Лівії, а причиною цього кроку назвав дії Ізраїлю проти Палестини та Лівану.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото з відкритих джерел

Під час виступу в Стамбулі Ердоган звинуватив Ізраїль у "звірствах" проти цивільного населення та заявив, що Анкара готова почати війну за необхідності.

"Закривавлена мережа геноциду продовжує вбивати невинних дітей, жінок і цивільних без жодних правил чи принципів, ігноруючи всі людські цінності. Попри перемир’я, Ізраїль змусив 1,2 мільйона ліванців покинути свої домівки через атаки на цивільні об’єкти. Ми повинні бути сильними, щоб не дозволити Ізраїлю робити це з Палестиною", — сказав Ердоган.

Ці заяви стали частиною ширшої політичної лінії Туреччини, яка позиціонує себе як один з головних захисників палестинців у регіоні. Водночас у Єрусалимі відреагували різко.

Міністр спадщини Ізраїлю Аміхай Еліяху звинуватив Ердогана в лицемірстві та нагадав про дії Туреччини на Кіпрі й щодо курдського населення.

"Туреччина, яка окупувала Північний Кіпр і контролює курдські території на сході, сміє повчати нас моралі. Туреччина, яка побудувала свою економіку на Вірменському геноциді, сміє звинувачувати нас у геноциді. Туреччина, яка насильно ісламізує суспільство, сміє говорити про права людини. Лицемірний Ердоган нікого не вразить цим цирком", — заявив Еліяху.

Крім того, Еліяху назвав Ердогана "мегаломанським диктатором" з "імперіалістичними амбіціями", який "уявляє себе османським султаном, будучи лише жалюгідним тираном країни з економікою, що руйнується, і мертвою демократією".

У свою чергу, прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу та інші ізраїльські посадовці назвали Ердогана "паперовим тигром", а МЗС Туреччини у відповідь назвало Нетаньягу "Гітлером нашого часу".

