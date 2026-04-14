Ердоган заявив про готовність Туреччини піти війною на Ізраїль: що сталося

Slava Kot
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна може почати нову війну проти Ізраїлю. Турецький президент порівняв можливий сценарій з попередніми операціями Анкари в Карабасі та Лівії, а причиною цього кроку назвав дії Ізраїлю проти Палестини та Лівану.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган.
Під час виступу в Стамбулі Ердоган звинуватив Ізраїль у "звірствах" проти цивільного населення та заявив, що Анкара готова почати війну за необхідності.
Ці заяви стали частиною ширшої політичної лінії Туреччини, яка позиціонує себе як один з головних захисників палестинців у регіоні. Водночас у Єрусалимі відреагували різко.
Міністр спадщини Ізраїлю Аміхай Еліяху звинуватив Ердогана в лицемірстві та нагадав про дії Туреччини на Кіпрі й щодо курдського населення.
Крім того, Еліяху назвав Ердогана "мегаломанським диктатором" з "імперіалістичними амбіціями", який "уявляє себе османським султаном, будучи лише жалюгідним тираном країни з економікою, що руйнується, і мертвою демократією".
У свою чергу, прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу та інші ізраїльські посадовці назвали Ердогана "паперовим тигром", а МЗС Туреччини у відповідь назвало Нетаньягу "Гітлером нашого часу".
