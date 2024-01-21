Как понимать маневры Турции: почему Эрдоган ждет с визитом Путина

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Кравцев Сергей
Турция, которая в 2022-м проявляла активность касательно урегулирования российско-украинской войны, а также открытия морского зернового коридора, в последнее время отошла в этом ракурсе в тень. Более того – в конце января туда собирается с визитом президент Ирана (который помогает РФ в войне с Украиной) Ибрагим Раисе, а в феврале – российский диктатор Владимир Путин. О чем говорят внешнеполитические активности и не активности официальной Анкары? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Эрдоган и Путин. Фото: из открытых источников
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:
При этом, продолжает эксперт, Турция, под давлением Запада, вынужденно прекращает обслуживать российские банковские карты, проводить разного рода платежи, как делала ранее. Плюс (похоже – тоже под давлением Запада) – сокращаются возможности обхода санкций через Турцию.
Также Турция сохраняет свое право не допускать российские военные корабли в Черное море (согласно доктрине Монтрё 1934 года), отмечает Тарас Загородний.
По его мнению, Эрдоган, решив принять Путина (которому заказан приезд во многие страны из-за ордера на его арест, выданного Международному уголовным судом), похоже, хочет таким образом не только получить очередные выгоды от РФ, но и вновь поднять свой статус как возможного посредника между Украиной и Россией.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что Турция уже получила максимум от того, что могла из российско-украинской войны. Но есть определенные границы влияния. И сейчас, поясняет он, Анкара скорее надувает щеки, как и Москва. Ничего более того, что сделано/получено, не выйдет.
После выборов, которые Эрдоган в очередной раз выиграл в прошлом году, он ничего откровенно антизападного не делал, акцентирует Алексей Голобуцкий. Да, риторика была всякая. Но действий – не было.
А вероятный февральский приезд Путина в Турцию, по мнению Алексея Голобуцкого, является в каком-то роде плата Эрдогана за зарабатывание на российских проблемах. Показать, что Путин – выездной, что он как бы остается мировым лидером.
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