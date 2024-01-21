Как понимать маневры Турции: почему Эрдоган ждет с визитом Путина

Турция, которая в 2022-м проявляла активность касательно урегулирования российско-украинской войны, а также открытия морского зернового коридора, в последнее время отошла в этом ракурсе в тень. Более того – в конце января туда собирается с визитом президент Ирана (который помогает РФ в войне с Украиной) Ибрагим Раисе, а в феврале – российский диктатор Владимир Путин. О чем говорят внешнеполитические активности и не активности официальной Анкары? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Эрдоган и Путин. Фото: из открытых источников

Путин не от хорошей жизни едет к Эрдогану

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

более не нуждается. Поскольку СБУ и ВСУ дронами и ракетами загнали флот РФ фактически в Новороссийск. И мы создали свой морской коридор, довольно обширный ". "Турция в отношении зернового коридора (от которого имела свою выгоду) ушла в тень по той простой причине, что Украина в ее услугах (после выхода РФ из соответствующей сделки

При этом, продолжает эксперт, Турция, под давлением Запада, вынужденно прекращает обслуживать российские банковские карты, проводить разного рода платежи, как делала ранее. Плюс (похоже – тоже под давлением Запада) – сокращаются возможности обхода санкций через Турцию.

Также Турция сохраняет свое право не допускать российские военные корабли в Черное море (согласно доктрине Монтрё 1934 года), отмечает Тарас Загородний.

"Думаю, Путин не от хорошей жизни едет к Эрдогану, который явно будет выкручивать ему руки с требованием новых уступок. По нефти, газу, строительству АЭС и так далее. В переговорах важно кто к кому приезжает. Раз именно Путин собирается ехать к Эрдогану, значит именно ему что-то и надо", – аргументирует эксперт.

По его мнению, Эрдоган, решив принять Путина (которому заказан приезд во многие страны из-за ордера на его арест, выданного Международному уголовным судом), похоже, хочет таким образом не только получить очередные выгоды от РФ, но и вновь поднять свой статус как возможного посредника между Украиной и Россией.

"Ну, а Путин преследует свои цели, – уверен Тарас Загородний. – Он попытается через Эрдогана вновь качать тему прекращения войны (но по кремлевскому сценарию). Также попытается решить экономически вопросы, в том числе в ракурсе обхода санкций (но не столь явными путями, как ранее). Турция в этом смысле – важное "окно" для РФ, а его прикрытие грозит стране-агрессору серьезными финансово-экономическими проблемами".

Надо показать, что мировой изоляции РФ как бы нет

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что Турция уже получила максимум от того, что могла из российско-украинской войны. Но есть определенные границы влияния. И сейчас, поясняет он, Анкара скорее надувает щеки, как и Москва. Ничего более того, что сделано/получено, не выйдет.

"Даже зарабатывая в три-четыре раза больше, чем ранее, на России, Турция всё равно критично зависит от торговли с ЕС. А в военном смысле – от США, – отмечает эксперт. – То, что Турция, Россия и Иран будут совместно что-то предпринимать (на том же Ближнем Востоке), чтоб перевернуть геополитическую шахматную доску – это из серии конспирологии. Тут нет никакой выгоды для Турции".

После выборов, которые Эрдоган в очередной раз выиграл в прошлом году, он ничего откровенно антизападного не делал, акцентирует Алексей Голобуцкий. Да, риторика была всякая. Но действий – не было.

"Нынешняя радикальная риторика (в том числе в ракурсе израильско-хамасской войны) – это скорее с прицелом на весенние местные выборы. Где правящая партия Турции (эрдогановская) мечтает победить оппозицию, что уже давно не удавалось в ключевых городах. В реальности же Эрдоган ничего кардинально в геополитическом смысле поменять не может", – уверен эксперт.

А вероятный февральский приезд Путина в Турцию, по мнению Алексея Голобуцкого, является в каком-то роде плата Эрдогана за зарабатывание на российских проблемах. Показать, что Путин – выездной, что он как бы остается мировым лидером.

"Это очень надо самому российскому диктатору перед мартовскими перевыборами себя, любимого. Надо показать, что всё хорошо… Что мировой изоляции РФ как бы нет", – заключает Алексей Голобуцкий.

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