Конец Эрдогана близок: как это повлияет на Украину, Европу и НАТО

Предстоящие выборы президента Турции повлияют на безопасность в Европе и на Ближнем Востоке. Следующий лидер страны должен определить роль Турции в НАТО, отношения с Россией, США и избрать позицию по войне в Украине. О возможных изменениях политической власти и ее последствиях сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Выборы 14 мая имеют исторические значения, ведь они состоятся в день основания Турецкой Республики Кемалем Ататюрком, которое состоялось 100 лет назад. Кроме того, это может стать концом для 20-летнего правления Эрдогана, поскольку страна годами испытывает проблемы в экономике, а также пострадала от ужасного землетрясения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Турецкий лидер встретится в борьбе за кресло президента с общим кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу, которого называют "турецким Ганди". Оппозиционер обещает существенные изменения в Турции.

"Произойдет смена от авторитарного единоличного правления до своего рода командной работы, что является гораздо более демократическим процессом", — говорит главный советник Кылычдароглу Унал Чевикоз.

"Комментарии" собрали несколько тезисов турецкой оппозиции, кардинально отличающихся от политики Эрдогана, в частности, это касается войны в Украине, НАТО и Европе.

Украина и Россия. После полномасштабного вторжения Турция заняла позицию посредника между двумя странами – снабжает оружие Украину, однако не вводит санкции против РФ. В оппозиции утверждают, что они будут продолжать действовать как посредник между странами, однако будут уделять больше статуса Турции как одного из членов НАТО.

Вступление в ЕС. Оппозиция в Турции уверена, что сможет наладить процесс переговоров о вступлении страны в ЕС, окончательно замороженном в 2018 году. Тогда Турция приняла ряд реформ, которые касались отката демократии, свободы печати и дестатизации судебной системы.

Изменения в политике НАТО и США. Оппозиция обещает принять в НАТО Швецию, блокированную правительством Эрдогана и даже называющую конкретную дату – 11 июля. Кемаль Кылычдароглу хочет возобновить из США программу истребителей F-35. В 2019 году Турцию выгнали из этой программы, ведь Эрдоган закупил систему С-400 у России. Недавно оппозиция встретилась с представителями Соединенных Штатов и такие действия разозлили Эрдогана, который сказал, что это вмешательство во внутреннюю политику Турции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган проигрывает выборы в Турции: результаты опроса.

Также "Комментарии" писали, что Турция спустила на воду первый авианосец: в чем его уникальность.