О чем говорит новый выпад Эрдогана в адрес ЕС – какую игру ведет Анкара

Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал резкий выпад в сторону Европейского Союза. По его словам, тогда как Турция выполнила все обещания, которые она дала ЕС (куда пытается попасть уже 60 лет), блок не выполнил почти ни одного из своих. О чем говорит подобная риторика официальной Анкары, которая, ко всему прочему, поставила на паузу вступление Швеции в НАТО? Чего ожидать от Турции в ближайшее время, в том числе в ракурсе российско-украинского противостояния? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Евроинтеграционные перспективы Турции могут быть связаны с политическими переменами

Политический эксперт Сергей Таран отмечает, что своеобразные – непростые – отношения Турции со странами ЕС, с блоком НАТО начались именно за время правления Эрдогана.

"Сейчас Турция, являющаяся частью НАТО, занимает свою особую позицию практически по любому вопросу. В том числе в ракурсе того, что остается в стороне от санкций против РФ. При этом никто заявку на членство Турции в ЕС не забирает. Но переговоры, которые ведутся уже давно, пока, действительно, буксуют", – говорит эксперт.

С одной стороны, продолжает он, ЕС был бы не против иметь в своем составе Турцию с ее сильной армией, достаточно развитой экономикой. С другой стороны, политические условия в Турции несколько отличается от тех, которые есть в ЕС. Потому она пока и не стала частью Евросоюза. Что вызывает со стороны официальной Анкары определенное недоумение.

Что касается приостановленного Турцией расширения НАТО за счет Швеции – тут, по словам Сергея Тарана, несколько иная история.

"Те проблемы, которые были (и в некотором роде – есть) – это трения не столько между Турцией и НАТО, Анкарой и Стокгольмом, сколько скрытая конкуренция между Турцией и США в некоторых регионах. В частности, в Черноморском. Это скорее об отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Куда накладывается и то, что Эрдоган и его окружение подозревают, будто в попытке военного мятежа против них в 2016 году просматривается американский след", – подчеркивает эксперт.

Он подытожил: несмотря на особую позицию Турцию по спектру вопросов, она никогда не высказывала желания выйти из НАТО. Ну, а с ЕС у нее отношения не лучшие, хоть есть партнерство по ряду направлений. Возможно, какое-то время спустя, когда в Турции произойдут определенные политические перемены, улучшаться и ее евроинтеграционные перспективы, считает Сергей Таран.

Эрдоган играет в свою игру

Политолог-международник Богдан Мирошников рассуждает так:

" Турция традиционно играет в свою игру, пытаясь усидеть на двух стульях. И это не только о ситуации российско-украинской войны, когда Украине со стороны Турции предоставляется военно-техническая помощь (те же беспилотники), а также подчеркивается важность уважение территориальной целостности и суверенитета нашей страны. При этом ведется активная торговля с РФ, дает возможность обходить санкции. Это в целом такая государственная политика".

По словам эксперта, периодические выпады турецких властей в адрес Евросоюза – это тоже уже скорее традиция.

"Причем, ЕС давно дал понять турецким властям, что тем следует обеспечить соблюдение прав человека в своей стране согласно демократическим нормам, соответствующим европейским. И тогда можно обстоятельнее говорить о продвижении Турции к ЕС. Но за десятилетия правления Эрдогана ситуация в этом ракурсе особо не изменилась. Пожалуй, даже стала хуже", – констатирует Богдан Мирошников.

Что касается торможения евроатлантической интеграции Швеции, тут Эрдоган просто пытается выбить из США контракт на поставку в Турцию американских истребителей (F-16 или F-35), считает эксперт.

"США пока этого не одобряют. И это, по сути, единственная реальная причина, по которой Турция не пускает в НАТО Швецию. А вовсе не якобы не выполнение последней тех или иных требований Анкары, в том числе, касательно выдачи сторонников курдской партии", – подчеркивает Богдан Мирошников.

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