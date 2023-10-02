О чем говорит новый выпад Эрдогана в адрес ЕС – какую игру ведет Анкара

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Кравцев Сергей
Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал резкий выпад в сторону Европейского Союза. По его словам, тогда как Турция выполнила все обещания, которые она дала ЕС (куда пытается попасть уже 60 лет), блок не выполнил почти ни одного из своих. О чем говорит подобная риторика официальной Анкары, которая, ко всему прочему, поставила на паузу вступление Швеции в НАТО? Чего ожидать от Турции в ближайшее время, в том числе в ракурсе российско-украинского противостояния? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Сергей Таран отмечает, что своеобразные – непростые – отношения Турции со странами ЕС, с блоком НАТО начались именно за время правления Эрдогана.
С одной стороны, продолжает он, ЕС был бы не против иметь в своем составе Турцию с ее сильной армией, достаточно развитой экономикой. С другой стороны, политические условия в Турции несколько отличается от тех, которые есть в ЕС. Потому она пока и не стала частью Евросоюза. Что вызывает со стороны официальной Анкары определенное недоумение.
Что касается приостановленного Турцией расширения НАТО за счет Швеции – тут, по словам Сергея Тарана, несколько иная история.
Он подытожил: несмотря на особую позицию Турцию по спектру вопросов, она никогда не высказывала желания выйти из НАТО. Ну, а с ЕС у нее отношения не лучшие, хоть есть партнерство по ряду направлений. Возможно, какое-то время спустя, когда в Турции произойдут определенные политические перемены, улучшаться и ее евроинтеграционные перспективы, считает Сергей Таран.
Политолог-международник Богдан Мирошников рассуждает так:
По словам эксперта, периодические выпады турецких властей в адрес Евросоюза – это тоже уже скорее традиция.
Что касается торможения евроатлантической интеграции Швеции, тут Эрдоган просто пытается выбить из США контракт на поставку в Турцию американских истребителей (F-16 или F-35), считает эксперт.
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