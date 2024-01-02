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Страна НАТО блокирует подаренные военные корабли для Украины: какая причина

Военные корабли, о передачу которых объявила Великобритания, не могут попасть в Украину через пролив Босфор.

сегодня, 16:50
Автор:
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Slava Kot
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Великобритания и Норвегия создали корабельную коалицию для Украины и согласовали передачу двух минных тральщиков. Несмотря на это, Турция не будет пускать корабли союзников для Украины через Черное море. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при управлении президента Турции.

Страна НАТО блокирует подаренные военные корабли для Украины: какая причина

Минно-розыскные тральщики Великобритании. Фото из открытых источников

В СМИ появилась информация, что подаренные корабли уже пересекли пролив Босфор и направляются в Украину. Однако в Центре противодействия дезинформации Турции опровергли эту информацию и объяснили, почему минные тральщики не могут попасть в Украину через Черное море.

Согласно заявлениям турецкого Центра противодействия дезинформации, Турция "квалифицировала специальную военную операцию России против Украины как "войну" и в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтре закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон". Это касается как России, так и Украины.

"Наши соответствующие союзники были должным образом сообщены о том, что минно-розыскные корабли, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы к Черному морю", — написали в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что в декабре Великобритания и Норвегия объявили о создании корабельной коалиции. Ее основная цель в обучении украинских военных, а также передаче оборудования, кораблей и улучшение украинской инфраструктуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в Минобороны Польши объяснили, что произошло с российской ракетой, залетевшей на их территорию.

Также "Комментарии" писали об Эрдогане, сравнившем премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. В то же время лидер Израиля ответил на резкие заявления президента Турции.



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Источник: https://twitter.com/stats_feed/status/1739278560958054439
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