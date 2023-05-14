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Президентские выборы в Турции: что известно в день выборов

Впервые за 20 лет правления страной действующий президент Турции Реджеп Эрдоган может проиграть выборы.

сегодня, 09:40
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Автор:

Slava Kot

14 мая в Турции проходят президентские выборы. Это первые выборы в Турции, где президент Реджеп Эрдоган может утратить свой пост политического лидера страны за последние 20 лет.

Президентские выборы в Турции: что известно в день выборов

Реджеп Эрдоган и Кемаль Киличдароглу. Фото из открытых источников

Голосование на избирательных участках в Турции началось в 8:00 и продлится до 17:00. Турецким средствам массовой информации запрещено сообщать о частных результатах выборов до 21:00. Кроме того, экзит-полы, которые могли бы показать предварительные результаты в стране, не будут проводиться. Одновременно с выборами президента в Турции проходят и парламентские выборы.


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Предыдущие опросы в Турции показали, что действующий президент Реджеп Эрдоган впервые за 20 лет отстает от своего конкурента на выборах. Главным конкурентом турецкого лидера является кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Киличдароглу. Для возможности победить Эрдогана впервые в истории Турции, шесть оппозиционных партий объединились и подали единственного представителя 74-летнего Кемаля Киличдароглу.

Если по результатам выборов ни один кандидат не наберет более 50% голосов, тогда будет объявлено о втором туре президентской гонки, которой состоится 28 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конкурент Эрдогана снял свою кандидатуру за три дня до президентских выборов. Вероятно, его голоса пойдут к общему кандидату от оппозиции.

Также "Комментарии" писали об Эрдогане, который пытается склонить избирателей на свою сторону: резко повысил зарплату в Турции. Кроме того, турецкий лидер обещает бесплатный газ для населения. По словам Эрдогана, турки не будут платить за газ один месяц, а в течение года будут получать 25 кубометров бесплатно.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/05/14/7161635/
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