Расследование подрыва Каховской ГЭС: почему Эрдоган вскрыл все карты – как реагировать Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил создать международную комиссию (с привлечением украинцев и россиян) по расследованию взрыва, уничтожившего Каховскую ГЭС. О чем говорит данная инициатива турецкой стороны (известно также, что Эрдоган обратился с подобным предложением к РФ)? Каковые перспективы ее реализации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: из открытых источников

Нет никаких оснований для проведения инспекций по типу той, что предлагает президент Турции

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что мы видим попытку Эрдогана уйти от каких-то политических заявлений, сыграть в нейтральность, быть как бы объективным, пройти между капельками.

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Надеюсь, вскоре появятся и доказательства от американцев. Об этом уже было заявлено. А тамошние аналитики видят в уничтожении Каховской ГЭС именно российский след Так что я не вижу никаких оснований для проведения инспекций по типу той, что предлагает президент Турции", – говорит Игорь Семиволос. "И он тут подыгрывает генсеку ООН, который с подобной концепцией выступал вчера, – отмечает эксперт. – При этом, очевидно, что полная ответственность за произошедшее лежит на РФ. Под ее контролем находилась данная территория, включая ГЭС. Украина уже привела массу аргументов, почему всё происшедшее – дело рук именно оккупационной армии

По его словам, даже если представить, что Украина согласится на такой шаг (чего делать, по мнению эксперта, не стоит), можно вспомнить историю еще одной комиссии, которая как бы создавалась после теракта россиян в Еленовке, где они уничтожили украинских военнопленных в одной из колоний.

"Это в итоге закончилось ничем. Никого не место происшествия не пустили, – напоминает Игорь Семиволос. – Так что не вижу смысла даже начинать такую катавасию".

Мы точно не боимся расследования, но при условии, что оно будет честным

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк рассуждает так:

"Эрдоган вскрыл все карты. Продемонстрировал, что играет на российской стороне. Как может РФ брать участие в какой-то комиссии, если она – оккупант? Если именно она контролировала ГЭС, когда там случился подрыв? Если именно ей, согласно всем данным, был выгоден этот подрыв?".

Турецкие предложения выглядят очень подозрительно, считает эксперт. По его мнению, это помогает легализовать сомнительные версии о том, что РФ может быть ни при чём.

"Если хотят провести объективное расследование – там не должно быть ни России, ни Украины (как заинтересованных сторон), ни стран, которые так или подыгрывают РФ, являются ее сателлитами. В комиссии могут быть лишь реально нейтральные страны – Швеция, Норвегия, Швейцария. Мы точно не боимся расследования. Но при условии, что оно будет честным, – подчеркивает Николай Давидюк. – И даже если вдруг выясниться, что дамбу прорвало, потому что там были трещины, что это всё – из-за ее старости, ответственность всё равно ложится на Россию, которая на тот момент контролировала данное сооружение. И без вторжения которой ничего подобного не произошло бы. А так – техногенная катастрофа, скорее всего, рукотворный экоцид. По сути, Путин стоит за шаг от второго ордера на его арест от Гааги".

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