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Россиянам здесь не рады. «Этот город наш!»

В турецком городе не рады россиянам, приехавшим после полномасштабного нападения на Украину. Из-за эмигрантов выросли цены для местных жителей на аренду и покупку квартир. Кроме того, россияне могут получить гражданство Турции.

сегодня, 17:20
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Автор:

Slava Kot

После полномасштабного вторжения в Украину и последующих санкций Запада россияне решают покинуть свою страну. Одно из мест, которые они решают выбрать для эмиграции, оказывается Турция. На популярном турецком курорте решили приостановить иностранную экспансию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Россиянам здесь не рады. «Этот город наш!»

Протесты в поддержку Украины. Фото: из открытых источников

Турция – одна из немногих стран Европы, которая открыта для туристов из России и их инвестиций. Русский язык можно услышать как в столице страны, так и популярных курортах. Места отдыха в Турции приобрели популярность у россиян, ведь для них стали недоступны страны Европы. Кроме обычного отдыха, россияне решают и полностью переехать в Турцию, что не радует местных жителей.

Поэтому около 14 тыс. человек в Анталии подписали петицию, о значительном влиянии иностранцев на их город, включая россиян. Большое количество эмигрантов означает, что турки не могут позволить себе там жить. Арендная плата в городе подскочила на 400%, а цена квартир увеличилась в несколько раз.

"Этот город наш!" — подчеркивают жители.

По информации Reuters с начала 2022 года было продано почти 17 домов в Анталии, это на 94% больше, чем в прошлом году. Большинство покупок выросло именно после нападения России на Украину.

"Россияне опередили иранцев как крупнейших иностранных покупателей недвижимости в Турции", – добавляет информационное агентство.

Те россияне, которые израсходовали в стране 400 тыс. долларов и больше могут получить гражданство Турции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о том, что Эрдоган пригрозил нанести ракетные удары.

Также "Комментарии" писали об истребителе, разбившемся на территории Турции.



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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/influx-russians-drives-up-home-prices-turkish-resort-prompts-call-ban-2022-12-14/
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