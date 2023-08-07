logo

BTC/USD

29037.39

ETH/USD

1832.57

LTC/USD

82.75

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция СМИ назвали дату, когда Путин приедет к Эрдогану в Турцию
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ назвали дату, когда Путин приедет к Эрдогану в Турцию

Владимир Путин совершит свой первый визит в Турцию с момента выдачи ордера на арест президента России.

сегодня, 11:27
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

2 августа президент Турции Реджеп Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о встрече лидеров государств. Турецкие СМИ назвали дату, когда Путин прилетит к Эрдогану.

СМИ назвали дату, когда Путин приедет к Эрдогану в Турцию

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Согласно информации турецкого издания Hürriyet, Владимир Путин прибудет в Турцию в последнюю неделю августа. Ожидается, что главной темой переговоров станет возобновление Черноморской зерновой инициативы, которую Россия отказалась продолжать после 17 июля.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Кроме того, 7 августа в Турции пройдет встреча Кабмина под руководством Эрдогана. Ожидается, что на ней будет рассмотрен ход войны между Украиной и Россией, приезд президента России Владимира Путина, зерновой коридор, вопросы членства Швеции в НАТО, а также другие региональные проблемы, в том числе последствия после землетрясения, борьба с инфляцией, борьба с террористами и другие.

Напомним, что президент России Владимир Путин не покидал территорию России в 2023 году, за исключением визита в Беларусь и возможного пребывания на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле признали, что у России нет демократии. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы в РФ это сугубо бюрократический процесс и Путин получит на следующей президентской гонке более 90% голосов избирателей.

Также "Комментарии" писали о конце эпохи Путина. Бывший британский шпион Кристофер Стил рассказал, кто станет следующим руководителем Кремля после свержения, смерти или добровольного ухода российского диктатора.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kabinede-yogun-gundem-42310816
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!