СМИ назвали дату, когда Путин приедет к Эрдогану в Турцию

2 августа президент Турции Реджеп Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о встрече лидеров государств. Турецкие СМИ назвали дату, когда Путин прилетит к Эрдогану.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Согласно информации турецкого издания Hürriyet, Владимир Путин прибудет в Турцию в последнюю неделю августа. Ожидается, что главной темой переговоров станет возобновление Черноморской зерновой инициативы, которую Россия отказалась продолжать после 17 июля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме того, 7 августа в Турции пройдет встреча Кабмина под руководством Эрдогана. Ожидается, что на ней будет рассмотрен ход войны между Украиной и Россией, приезд президента России Владимира Путина, зерновой коридор, вопросы членства Швеции в НАТО, а также другие региональные проблемы, в том числе последствия после землетрясения, борьба с инфляцией, борьба с террористами и другие.

Напомним, что президент России Владимир Путин не покидал территорию России в 2023 году, за исключением визита в Беларусь и возможного пребывания на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле признали, что у России нет демократии. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы в РФ это сугубо бюрократический процесс и Путин получит на следующей президентской гонке более 90% голосов избирателей.

Также "Комментарии" писали о конце эпохи Путина. Бывший британский шпион Кристофер Стил рассказал, кто станет следующим руководителем Кремля после свержения, смерти или добровольного ухода российского диктатора.