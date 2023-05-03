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Турция заявила о провокации и закрыла небо для одной из стран

Турция закрыла авиационное пространство для самолетов из Армении

сегодня, 13:20
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Автор:

Slava Kot

Турция объявила, что закроет воздушное пространство для армянских самолетов. Причиной такого решения стало открытие памятника в столице Армении, который посвятили спецоперации Немезиса в 1918-1922 годах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Турция заявила о провокации и закрыла небо для одной из стран

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото из открытых источников

На открытие памятника в Армении отреагировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.


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"Мы не принимаем подобные провокации. В ответ на открытие памятника террористам Турция закрыла небо для самолетов Армении. Сейчас мы закрыли небо", — сказал глава МИД Турции.

Мевлют Чавушоглу также высказался о причинах такого решения со стороны Турции.

"Памятник в Ереване посвятили террористам, убивавшим в 1920-х годах наших братьев в Азербайджане, а также турецких граждан", — сказал Чавушоглу.

Турецкий министр добавил, что МИД Турции понес значительные потери в результате событий армянской спецоперации Немезис.

Военная акция Немезиса была осуществлена при содействии армянской партии "Дашнакцутюн". Целью спецоперации было уничтожение османских лидеров, причастных к организации геноцида над армянами.

О закрытии авиационного пространства над Турцией в конце апреля сообщила армянская авиакомпания. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган жалуется на проблемы со здоровьем и упраздняет перевыборную кампанию по городам.

Также "Комментарии" писали о приближающихся в Турции выборах, вероятно они станут концом Эрдогана: как это повлияет на Украину, Европу и НАТО.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/05/3/7160889/
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Обсуждения

Василий

сегодня, 13:16

Видать она(армения)сильна,что лает на слона.(Турцию)


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