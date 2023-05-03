Турция заявила о провокации и закрыла небо для одной из стран

Турция объявила, что закроет воздушное пространство для армянских самолетов. Причиной такого решения стало открытие памятника в столице Армении, который посвятили спецоперации Немезиса в 1918-1922 годах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото из открытых источников

На открытие памятника в Армении отреагировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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"Мы не принимаем подобные провокации. В ответ на открытие памятника террористам Турция закрыла небо для самолетов Армении. Сейчас мы закрыли небо", — сказал глава МИД Турции.

Мевлют Чавушоглу также высказался о причинах такого решения со стороны Турции.

"Памятник в Ереване посвятили террористам, убивавшим в 1920-х годах наших братьев в Азербайджане, а также турецких граждан", — сказал Чавушоглу.

Турецкий министр добавил, что МИД Турции понес значительные потери в результате событий армянской спецоперации Немезис.

Военная акция Немезиса была осуществлена при содействии армянской партии "Дашнакцутюн". Целью спецоперации было уничтожение османских лидеров, причастных к организации геноцида над армянами.

О закрытии авиационного пространства над Турцией в конце апреля сообщила армянская авиакомпания.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган жалуется на проблемы со здоровьем и упраздняет перевыборную кампанию по городам.

Также "Комментарии" писали о приближающихся в Турции выборах, вероятно они станут концом Эрдогана: как это повлияет на Украину, Европу и НАТО.