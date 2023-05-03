Турция заявила о провокации и закрыла небо для одной из стран

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Slava Kot
Турция объявила, что закроет воздушное пространство для армянских самолетов. Причиной такого решения стало открытие памятника в столице Армении, который посвятили спецоперации Немезиса в 1918-1922 годах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото из открытых источников
На открытие памятника в Армении отреагировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
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Мевлют Чавушоглу также высказался о причинах такого решения со стороны Турции.
Турецкий министр добавил, что МИД Турции понес значительные потери в результате событий армянской спецоперации Немезис.
Военная акция Немезиса была осуществлена при содействии армянской партии "Дашнакцутюн". Целью спецоперации было уничтожение османских лидеров, причастных к организации геноцида над армянами.
О закрытии авиационного пространства над Турцией в конце апреля сообщила армянская авиакомпания.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган жалуется на проблемы со здоровьем и упраздняет перевыборную кампанию по городам.
Также "Комментарии" писали о приближающихся в Турции выборах, вероятно они станут концом Эрдогана: как это повлияет на Украину, Европу и НАТО.
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Василий
сегодня, 13:16
Видать она(армения)сильна,что лает на слона.(Турцию)