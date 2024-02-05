Владимир Путин посетит страну НАТО: стали известны детали переговоров

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин намерен совершить визит в Турцию 12 февраля, где встретится с Реджепом Эрдоганом. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан озвучил планы обоих лидеров.
Путин приедет в Турцию. Фото из открытых источников
Путин совершит первую поездку в страну НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Глава МИД Турции рассказал, что одной из важнейших тем для переговоров станет новый механизм транспортировки украинского зерна через Черное море.
Турецкий министр указал, что после выхода Москвы из зерновой сделки "некоторые корабли" смогли и дальше транспортировать украинское зерно, поэтому Турция "хочет прояснить эту ситуацию" через новые механизмы.
Напомним, что "зерновое соглашение" было заключено между Украиной, ООН и Турцией, а также между Россией, ООН и Турцией и действовало с июля 2022 года. Оно разрешало, после российских проверок, прохождение судов в Черном море. После длительных угроз не продлить "зерновой коридор", в августе 2023 года Россия вышла из соглашения, однако Украина и дальше продолжила экспорт своей продукции.
За 12 месяцев действия "зернового коридора" Украина экспортировала 32 млн. тонн кукурузы, пшеницы и других зерновых. А, по словам вице-премьер-министра Александра Кубракова, с момента выхода России и начала действия нового механизма с августа по декабрь 2023 года Украина экспортировала 15 млн тонн товаров, из которых 10 тонн составила сельскохозяйственная продукция.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, действительно ли Китай заявил о поддержке России в войне в Украине.
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