Владимир Путин посетит страну НАТО: стали известны детали переговоров

Президент России Владимир Путин намерен совершить визит в Турцию 12 февраля, где встретится с Реджепом Эрдоганом. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан озвучил планы обоих лидеров.



Путин приедет в Турцию. Фото из открытых источников

Путин совершит первую поездку в страну НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Глава МИД Турции рассказал, что одной из важнейших тем для переговоров станет новый механизм транспортировки украинского зерна через Черное море.

"Предыдущее зерновое соглашение работало в рамках определенного механизма, теперь мы увидели, что есть возможность пойти с другим механизмом, и сейчас есть усилия, чтобы конкретизировать эту возможность", — сказал Хакан Фидан.

Турецкий министр указал, что после выхода Москвы из зерновой сделки "некоторые корабли" смогли и дальше транспортировать украинское зерно, поэтому Турция "хочет прояснить эту ситуацию" через новые механизмы.

Напомним, что "зерновое соглашение" было заключено между Украиной, ООН и Турцией, а также между Россией, ООН и Турцией и действовало с июля 2022 года. Оно разрешало, после российских проверок, прохождение судов в Черном море. После длительных угроз не продлить "зерновой коридор", в августе 2023 года Россия вышла из соглашения, однако Украина и дальше продолжила экспорт своей продукции.

За 12 месяцев действия "зернового коридора" Украина экспортировала 32 млн. тонн кукурузы, пшеницы и других зерновых. А, по словам вице-премьер-министра Александра Кубракова, с момента выхода России и начала действия нового механизма с августа по декабрь 2023 года Украина экспортировала 15 млн тонн товаров, из которых 10 тонн составила сельскохозяйственная продукция.

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