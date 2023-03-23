Все большие проблемы Эрдогана: турецкий лидер получил резкий отказ

Президент Турции Реджеп Эрдоган пытается решать экономические проблемы в стране перед прошедшими в мае выборами президента. Однако доверие к президенту все больше падает, об этом свидетельствует отказ вернуться к правительству многолетнего министра финансов и вице-премьер-министра Мехмета Шимшека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Популистическая политика Эрдогана привела к значимой инфляции, которая за 2022 год составляет 85%. Кроме того, национальная валюта Турции – лира, обесценилась на 80% за последние пять лет. Из-за затруднительной ситуации Реджеп Эрдоган лично призвал бывшего министра финансов вернуться в правительство и взять на себя экономические реформы перед выборами президента.

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По просьбе Эрдогана Мехмет Шимшек ответил, что не заинтересован в "активной политике" после ухода с поста в 2018 году. После обнародования отказа президент Турции уменьшил значение переговоров с Шимшеком, указав, что это была обычная встреча.

"Отказ Шимшека присоединиться к рядам является ни первым, ни последним показателем уменьшения поддержки правительства", – утверждает социолог Эртан Аксой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган потерял позиции лидера в новом опросе. Теперь на первом месте в социологическом опросе находится оппозиционный лидер Кемаль Килидароглу. Конкурент Эрдогана имеет более 10% преимущество в борьбе за кресло президента Турции.

Также "Комментарии" писали о том, что Венгрия сообщила готова ли арестовать Путина на своей территории.