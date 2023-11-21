Агрессия РФ будет расти: у Байдена сделали тревожное заявление

Если Украина не получит вовремя помощи в ожесточенной войне против РФ, то агрессор не остановится и будет представлять угрозу всему миру и США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Чиновник отметил, что Белый дом приложит все усилия для того, чтобы Конгресс как можно быстрее поддержал выделение помощи Украине.

"Мы хотим призвать Конгресс принять дополнительные запросы, которые мы направили. Взлетно-посадочная полоса продолжает становиться короче с каждым пакетом помощи, который мы им оказываем", — высказался Кирби.

По его мнению, новый пакет помощи существенно усилит возможности ВСУ на поле боя и приблизит победу, к которой планомерно идет Украина вместе со своими союзниками.

Джон Кирби также напомнил СМИ о недавней статье Байдена для The Washington Post, в которой говорится, что мир снова сталкивается с точкой перелома, и выбор, который мы сделаем, будет определять будущее последующих поколений.

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Также издание "Комментарии" сообщало — на фоне продолжения трений между республиканцами и демократами в парламенте США касательно поддержки Украины, президент нашей страны Владимир Зеленский призывал всех партнеров дать однозначный сигнал России о том, что никакой усталости нет – и помощь Украине продолжится. Тем временем издание The Economist назвало бывшего президента США Дональда Трампа человеком, представляющим наибольшую опасность для мира в 2024 году. Особенно, если Трамп, который лидирует сейчас среди республиканцев как потенциальны выдвиженец, победит на президентских выборах через год. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что происходит в США, где стремительно падающий рейтинг Байдена, да и его возраст (20 ноября исполнился 81 год), явно играют против демократов, а внутренние процессы начинают значить больше, чем внешние.



