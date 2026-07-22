Американцы назвали одно слово, которое лучше всего описывает Трампа

Большинство американцев считают президента США Дональда Трампа опасным коррумпированным расистом, оторванным от реальности. Именно эти слова чаще всего использовали участники нового опроса The Economist/YouGov, в котором оценили личные качества руководителя Белого дома и его работу во время второго президентского срока.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Исследование показало, что уровень поддержки Трампа остается низким. Его деятельность одобряют только 36% американцев, в то время как 60% выразили неодобрение. Чистый рейтинг одобрения составляет -24, что является одним из худших показателей за все время его пребывания в должности, а также это более низкий показатель, чем у Джо Байдена за весь его срок.

Отдельно респондентам предложили список характеристик и попросили отметить, какие из них они использовали для описания президента. Список содержал следующие слова: "умный, коррумпированный, расистский, оторванный от реальности, опасный, жестокий, сдерживающий, разделяющий, сильный, эффективный, честный, стабильный, вдохновляющий".

Американцы сошлись, что самым лучшим ответом для описания Трампа одним словом будет "опасный" — так ответили 52% опрошенных. Только 19% заявили, что не согласны с таким определением.

Вторым по популярности для описания Трампа стало слово "коррумпированный", которое использовали 49% респондентов. Еще 45% назвали Трампа "расистом", столько же отдали за вариант "оторванный от реальности". Кроме того, значительная часть участников опроса охарактеризовала президента США как "жестокого" — 44%, "дерзкого" — 43% и "разделяющего общество" — 38%.

Американцы назвали слова, которые лучше всего описывают Трампа

Лишь 32% американцев назвали Трампа "умным", а на последнем месте в характеристиках с показателем в 17% оказался вариант "вдохновляющий".

Социологи также обратили внимание на резкое различие между взглядами сторонников двух основных партий. Среди демократов 86% назвали Трампа опасным, в то время как среди республиканцев такого мнения придерживаются только 12%. 76% республиканцев считают президента "сильным", тогда как среди демократов этот показатель составляет лишь 6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что медик заявил о тяжелой болезни Трампа от которой тот постоянно пахнет мочой. По его словам, президенту США еще осталось недолго.

Также "Комментарии" писали, что Трамп заблокировал 400 млн долларов помощи Украине, которая уже была согласована.