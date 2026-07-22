Американці назвали одне слово, яке найкраще описує Трампа

Більшість американців вважають президента США Дональда Трампа небезпечним корумпованим расистом, відірваним від реальності. Саме ці слова найчастіше використовували учасники нового опитування The Economist/YouGov, у якому оцінили особисті якості очільника Білого дому та його роботу під час другого президентського терміну.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дослідження показало, що рівень підтримки Трампа залишається низьким. Його діяльність схвалюють лише 36% американців, тоді як 60% висловили несхвалення. Чистий рейтинг схвалення становить -24, що є одним з найгірших показників за весь час його перебування на посаді, а також це нижчий показник ніж мав Джо Байден за весь свій термін.

Окремо респондентам запропонували список характеристик і попросили зазначити, які з них вони використовували б для опису президента. Список містив такі слова: "розумний, корумпований, расистський, відірваний від реальності, небезпечний, жорстокий, стримуючий, розділяючий, сильний, ефективний, чесний, стабільний, надихаючий".

Американці зійшлися, що найкращою відповіддю для опису Трампа одним словом буде "небезпечний" — так відповіли 52% опитаних. Лише 19% заявили, що не погоджуються з таким визначенням.

Другим за популярністю для опису Трампа стало слово "корумпований", яке використали 49% респондентів. Ще 45% назвали Трампа "расистом", стільки ж віддали за варіант "відірваний від реальності". Крім того, значна частина учасників опитування охарактеризувала президента США як "жорстокого" — 44%, "зухвалого" — 43% та такого, що "розділяє суспільство" — 38%.

Американці назвали слова, які найкраще описують Трампа

Лише 32% американців назвали Трампа "розумним", а на останньому місці в характеристиках з показником у 17% опинився варіант "надихаючий".

Соціологи також звернули увагу на різке розходження між поглядами прихильників двох основних партій. Серед демократів 86% назвали Трампа небезпечним, тоді як серед республіканців такої думки дотримуються лише 12%. Натомість 76% республіканців вважають президента "сильним", тоді як серед демократів цей показник становить лише 6%.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що медик заявив про важку хворобу Трампа від якої той постійно тхне сечею. За його словами, президенту США ще залишилося недовго.

Також "Коментарі" писали, що Трамп заблокував 400 млн доларів допомоги Україні, яка вже була погоджена.