logo

BTC/USD

61475.17

ETH/USD

3436.40

LTC/USD

73.80

USD/UAH

40.82

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Дебаты Байдена и Трампа: западные СМИ назвали победителя
commentss НОВОСТИ Все новости

Дебаты Байдена и Трампа: западные СМИ назвали победителя

Президент США Джо Байден выглядел неубедительно, потому что страдает от простуды, выяснили журналисты

сегодня, 11:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На ноябрь этого года запланированы выборы президента США. Сегодня уже прошли первые теледебаты между кандидатами на пост президента страны – демократом и действующим американским лидером Джо Байденом, а также республиканцем, экс-президентом Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", в статье "The Wall Street Journal" говорится, что "Байден потерпел крах в первой схватке с Трампом". 

Дебаты Байдена и Трампа: западные СМИ назвали победителя

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отметило, что президент иногда заикался и боролся с хриплым голосом. По словам человека, который знаком с состоянием здоровья главы Штатов, тот страдает от простуды.

"Байден пережил худшие первые 15 минут президентских дебатов за всю историю", — заявил директор по дебатам Мичиганского университета Аарон Калл.

Журналисты обратили внимание, что Джо Байден выглядел старше во время своего выступления перед телевизионной аудиторией. Трамп, в отличие от оппонента, оставался энергичным. Республиканец также старался подчеркнуть заикания Байдена, в том числе после невразумительного ответа на вопрос об иммиграции.

"Я действительно не знаю, что он сказал в конце этого предложения… Я думаю, он тоже не знает, что сказал", — "подколол" республиканец демократа.

Отметим, после дебатов между президентом от Демократической партии Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом в кругу демократов США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах. Об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times". 

Авторы материала отмечают, дело в неубедительном выступлении Байдена во время дебатов, в частности, его регулярных оговорках, слабом голосе, неспособности выразительно представить позицию его партии по ключевым вопросам.

При этом Джо Байден отверг опасения относительно недовольства некоторых демократов его выступлением во время дебатов с Дональдом Трампом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/politics/elections/biden-trump-presidential-debate-takeaways-recap-1a51be2b
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости