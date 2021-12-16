Американка обменяла заколку для волос на дом за 80 тысяч долларов: как у неё это получилось (ФОТО)

В США блогерша обменяла заколку для волос на дом. Об этом пишет издание New York Post.

Заколка, с которой началась цепочка обменов. Фото: nypost/Demi Skipper

30-летняя жительница города Сан-Франциско (Калифорния, США) начала меняться вещами, чтобы стать владельцем дома. Сообщается, что путь блогерши начался с проекта Trade me. В рамках него девушка хотела обменять обычную заколку на дом. Для достижения цели она начала совершать "цепочку сделок".

Спустя всего полтора года девушке удалось стать счастливой владелицей небольшого дома в штате Теннесси. В материале указывается, что его стоимость оценили примерно в 80 тысяч долларов. В нём имеются две спальни, ванная комната и большой задний двор.

Как передает СМИ, для того, чтобы получить дом, девушке потребовалось 28 сделок. Во время проекта американка получала разные вещи от игровых консолей и телефонов, до бриллиантового ожерелья и авто, трейлера и дома.

О своих успешных обменах девушка сообщала своим подписчикам в социальной сети TikTok, где в настоящее время на неё подписаны пять миллионов пользователей.

Сейчас американка со своим мужем переезжает из арендованного дома в собственный.

Фото: nypost/Demi Skipper

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