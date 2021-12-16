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Американка обменяла заколку для волос на дом за 80 тысяч долларов: как у неё это получилось (ФОТО)

За полтора года обмена вещами блогерша из США смогла получить дом

сегодня, 16:45
Автор:

Денис Подставной
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В США блогерша обменяла заколку для волос на дом. Об этом пишет издание New York Post. 

Американка обменяла заколку для волос на дом за 80 тысяч долларов: как у неё это получилось (ФОТО)

Заколка, с которой началась цепочка обменов. Фото: nypost/Demi Skipper

30-летняя жительница города Сан-Франциско (Калифорния, США) начала меняться вещами, чтобы стать владельцем дома. Сообщается, что путь блогерши начался с проекта Trade me. В рамках него девушка хотела обменять обычную заколку на дом. Для достижения цели она начала совершать "цепочку сделок". 

Спустя всего полтора года девушке удалось стать счастливой владелицей небольшого дома в штате Теннесси. В материале указывается, что его стоимость оценили примерно в 80 тысяч долларов. В нём имеются две спальни, ванная комната и большой задний двор. 

Как передает СМИ, для того, чтобы получить дом, девушке потребовалось 28 сделок. Во время проекта американка получала разные вещи от игровых консолей и телефонов, до бриллиантового ожерелья и авто, трейлера и дома.  

О своих успешных обменах девушка сообщала своим подписчикам в социальной сети TikTok, где в настоящее время на неё подписаны пять миллионов пользователей. 

Сейчас американка со своим мужем переезжает из арендованного дома в собственный. 

Американка обменяла заколку для волос на дом за 80 тысяч долларов: как у неё это получилось (ФОТО) - фото 2

Фото: nypost/Demi Skipper

Напомним ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Австралии ветер поднял в воздух батут с детьми. Трагедия случилась на школьном празднике. Сильный порыв ветра снес надувной замок и поднял его на высоту около десяти метров. В результате инцидента погибло пять несовершеннолетних и еще несколько школьников получили ранения различной степени тяжести. Потерпевших доставили в медицинские учреждения по воздуху. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что молочный бренд из Южной Кореи снял скандальную рекламу, которая возмутила пользователей в Сети. Столкнувшись с негативной реакцией компания извинилась и удалила ролик с YouTube. 


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Источник: https://nypost.com/2021/12/14/i-scored-a-free-home-by-trading-up-from-a-bobby-pin/
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