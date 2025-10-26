Американский министр финансов унизил посланника Путина в прямом эфире

В США министр финансов Скотт Бессент резко высказался в адрес представителя Кремля Кирилла Дмитриева. В эфире программы Face the Nation на телеканале CBS News американский политик назвал гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) "российским пропагандистом", который лжет о влиянии санкций Запада на РФ.

Кирилл Дмитриев. Фото из открытых источников

Во время интервью ведущая Face the Nation Маргарет Бреннан процитировала заявления Кирилла Дмитриева, утверждавшего, что санкции вроде бы не влияют на экономику России. Бессент сразу отреагировал на эти заявления, указывая, что представитель Путина распространяет кремлевскую пропаганду.

"Я думаю, что Россия сразу почувствует боль. Могу вам сказать, что мы уже видели, как Индия полностью прекратила закупки российской нефти. Многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились. И Маргарет, вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Я имею в виду, что он еще скажет?", — сказал Бессент в прямом эфире на CBS News.

По словам Бессента, западные санкции болезненно отразились на российской экономике, инфляция превышает 20%, а доходы от экспорта нефти сократились на 20% по сравнению с прошлым годом.

"Российская экономика — это экономика военного времени. Рост практически нулевой. Инфляция, я считаю, более 20%, и все, что мы делаем, приведет Путина к переговорам. Именно нефть финансирует российскую военную машину, и я думаю, что мы можем существенно снизить его доходы", — добавил Бессент.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев уже третий день находится в США. Его миссия остается неясной, ведь запланированная встреча со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом еще не состоялась, однако Дмитриев активно посещает американские каналы и дает интервью местным СМИ.

