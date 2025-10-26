Американський міністр фінансів принизив посланця Путіна у прямому ефірі

У США міністр фінансів Скотт Бессент різко висловився на адресу представника Кремля Кирила Дмитрієва. В ефірі програми Face the Nation на телеканалі CBS News американський високопосадовець назвав гендиректора Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) "російським пропагандистом", який бреше про вплив санкцій Заходу на РФ.

Кирило Дмитрієв. Фото з відкритих джерел

Під час інтерв’ю ведуча Face the Nation Маргарет Бреннан процитувала заяви Кирила Дмитрієва, який стверджував, що санкції нібито не впливають на економіку Росії. Бессент одразу відреагував на ці заяви вказуючи, що представник Путіна поширює кремлівську пропаганду.

"Я думаю, що Росія одразу відчує біль. Можу вам сказати, що ми вже бачили, як Індія повністю припинила закупівлі російської нафти. Багато китайських нафтопереробних заводів зупинилися. І Маргарет, ви справді збираєтеся опублікувати те, що каже російський пропагандист? Я маю на увазі, що ще він скаже?", — сказав Бессент в прямому ефірі на CBS News.

За словами Бессента, західні санкції болісно вдарили по російській економіці, інфляція перевищує 20%, а доходи від експорту нафти скоротилися на 20% у порівнянні з минулим роком.

"Російська економіка — це економіка воєнного часу. Зростання практично нульове. Інфляція, я вважаю, понад 20%, і все, що ми робимо, призведе Путіна до переговорів. Саме нафта фінансує російську військову машину, і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки", — додав Бессент.

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв вже третій день перебуває у США. Його місія залишається неясною, адже запланована зустріч зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом досі не відбулася, однак Дмитрієв активно відвідує американські канали та дає інтерв’ю місцевим ЗМІ.

