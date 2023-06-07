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Американский ведущий обозвал Зеленского: намекнул на его еврейские корни

Ведущий Такер Карлсон назвал Зеленского "крысообразным" и "тупоглазым украинским другом".

сегодня, 16:20
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Автор:

Slava Kot

Американский ведущий обозвал Зеленского: намекнул на его еврейские корни

Американский ведущий Такер Карлсон. Фото из открытых источников

Американский ведущий Такер Карлсон, которого несколько недель назад выгнали из телеканала Fox News, запустил собственный видеоблог. В первом видео Карлсон назвал президента Украины "крысовидным", а также намекнул на причастность Украины к взрывам на Каховской ГЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на новое телешоу американского ведущего в Twitter.


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Следующий этап своей карьеры консервативный ведущий начал с пророссийских высказываний. Такер Карлсон сказал, что "очевидно", что за взрывами дамбы на Каховской ГЭС стоит Украина. Карлсон резко отзывается о Зеленском назвав его "крысообразным" и таким образом намекнул на еврейские корни президента Украины. Также употребляет такие слова как "тупоглазый украинский друг", "гонитель христиан", "олигарх" и другие.

"Потный и крысообразный, комик, который стал олигархом, гонитель христиан, друг инвестиционного гиганта США BlackRock", — говорит Карлсон в своем видео.

Далее в видео американский ведущий поставил под сомнение официальную позицию США относительно трагедии 11 сентября, а также заявил, что НЛО действительно реальны.

Видео Карлсона за менее чем за сутки просмотрело почти 70 млн человек. Среди распространивших его пророссийские изречения оказался Илон Маск, республиканцы, поддерживающие Трампа и другие сторонники России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вдова умершего в Украине военного РФ благодарит власти России за автомобиль. Женщина говорит, что "очень рада" получить такой подарок.

Также "Комментарии" писали, что Кадыров сделал предложение Путину.



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Источник: https://twitter.com/TuckerCarlson/status/1666203439146172419
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