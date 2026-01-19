logo

Анексия Крыма и захват Гренландии: в США ответили есть ли сходство
commentss НОВОСТИ Все новости

Анексия Крыма и захват Гренландии: в США ответили есть ли сходство

Скотт Бессент считает, что придет время и европейцы поймут выгоду для себя, если Гренландия будет в составе США.

19 января 2026, 14:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр финансов США Скотт Бессент отреагировал на сравнение американских претензий по Гренландии с оккупацией Крыма Россией. Как сообщает портал "Комментарии", об этом министр заявил в интервью для NBC News.

Анексия Крыма и захват Гренландии: в США ответили есть ли сходство

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос, чем возможно присоединение Гренландии к США отличается от оккупации Крыма, которую ранее осуществила Россия, Бессент отверг эти параллели.

Министр финансов считает, что европейские партнеры в конечном счете осознают выгоду такого шага для всех сторон, включая саму Гренландию и Европу в целом.

"Я верю, что европейцы поймут, что это лучше для Гренландии, лучше для Европы и лучше для Соединенных Штатов", — высказался Скотт Бессент.

Читайте на портале "Комментарии" — Европейский Союз разрабатывает ряд жестких мер в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа установить американский контроль над Гренландией. Брюссель рассматривает как введение масштабных пошлин на американские товары на сумму до 93 млрд евро, так и ограничение доступа компаний из США к единому европейскому рынку. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

По данным издания, ситуация вокруг Гренландии переросла в самый серьезный кризис в трансатлантических отношениях за последние десятилетия. План возможных ответных шагов уже обсудили послы всех 27 стран ЕС, чтобы предоставить европейским лидерам рычаги давления перед ключевыми встречами с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартует на этой неделе.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр финансов США Скотт Бессент заявил, что стремление Вашингтона установить контроль над Гренландией продиктовано стратегическими интересами и слабостью европейских союзников. Об этом он сказал в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC.




Источник: https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/treasury-secretary-bessent-tariffs-national-emergency-greenland-eu-rcna254650
