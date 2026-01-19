Анексія Криму і захоплення Гренландії: у США відповіли чи є схожість

Міністр фінансів США Скотт Бессент відреагував на порівняння американських претензій щодо Гренландії з окупацією Криму Росією. Як інформує портал "Коментарі", про це міністр заявив в інтерв'ю для NBC News.

Скотт Бессент. Фото: із відкритих джерел

Відповідаючи на запитання, чим можливе приєднання Гренландії до США відрізняється від окупації Криму, яку раніше здійснила Росія, Бессент відкинув ці паралелі.

Міністр фінансів вважає, що європейські партнери зрештою усвідомлять вигоду такого кроку для всіх сторін, включаючи саму Гренландію та Європу в цілому.

"Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи та найкраще для Сполучених Штатів", — висловився Скотт Бессент.

Європейський Союз розробляє низку жорстких заходів у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа встановити американський контроль над Гренландією. Брюссель розглядає як запровадження масштабних мит на американські товари на суму до 93 млрд євро, так і обмеження доступу компаній із США до єдиного європейського ринку. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейських чиновників та дипломатів.

За даними видання, ситуація навколо Гренландії переросла у найсерйознішу кризу в трансатлантичних відносинах за останні десятиліття. План можливих кроків у відповідь вже обговорили посли всіх 27 країн ЄС, щоб надати європейським лідерам важелі тиску перед ключовими зустрічами з Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який стартує цього тижня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що прагнення Вашингтона встановити контроль над Гренландією продиктовано стратегічними інтересами та слабкістю європейських союзників. Про це він сказав в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC.




