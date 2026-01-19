logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Анексія Криму і захоплення Гренландії: у США відповіли чи є схожість
commentss НОВИНИ Всі новини

Анексія Криму і захоплення Гренландії: у США відповіли чи є схожість

Скотт Бессент вважає, що прийде час і європейці зрозуміють вигоду для себе, якщо Гренландія буде у складі США

19 січня 2026, 14:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр фінансів США Скотт Бессент відреагував на порівняння американських претензій щодо Гренландії з окупацією Криму Росією. Як інформує портал "Коментарі", про це міністр заявив в інтерв'ю для NBC News.

Анексія Криму і захоплення Гренландії: у США відповіли чи є схожість

Скотт Бессент. Фото: із відкритих джерел

Відповідаючи на запитання, чим можливе приєднання Гренландії до США відрізняється від окупації Криму, яку раніше здійснила Росія, Бессент відкинув ці паралелі.

Міністр фінансів вважає, що європейські партнери зрештою усвідомлять вигоду такого кроку для всіх сторін, включаючи саму Гренландію та Європу в цілому.

"Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи та найкраще для Сполучених Штатів", — висловився Скотт Бессент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз розробляє низку жорстких заходів у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа встановити американський контроль над Гренландією. Брюссель розглядає як запровадження масштабних мит на американські товари на суму до 93 млрд євро, так і обмеження доступу компаній із США до єдиного європейського ринку. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейських чиновників та дипломатів.

За даними видання, ситуація навколо Гренландії переросла у найсерйознішу кризу в трансатлантичних відносинах за останні десятиліття. План можливих кроків у відповідь вже обговорили посли всіх 27 країн ЄС, щоб надати європейським лідерам важелі тиску перед ключовими зустрічами з Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який стартує цього тижня.

Також видання "Коментарі" повідомляло – міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що прагнення Вашингтона встановити контроль над Гренландією продиктовано стратегічними інтересами та слабкістю європейських союзників. Про це він сказав в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/treasury-secretary-bessent-tariffs-national-emergency-greenland-eu-rcna254650
Теги:

Новини

Всі новини