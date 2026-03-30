Архитекторы обнаружили критические ошибки бального зала Трампа за 400 млн долларов

Предложенный проект нового бального крыла Белого дома, продвигаемый президентом США Дональдом Трампом, оказался под жесткой критикой архитекторов и экспертов по охране исторического наследия. Специалисты обнаружили ряд серьезных недостатков в планах строительства, которые могут изменить исторический облик резиденции американского президента.

Трамп показывает проект бального зала. Фото: Aaron Schwartz/CNP/Zuma

Планы постройки нового крыла площадью около 22 тысяч квадратных футов переданы на рассмотрение Национальной комиссии по планированию капитального строительства и Комиссии по изобразительным искусствам США. Окончательное голосование по утверждению проекта должно состояться 2 апреля.

По информации The New York Times, в комиссию поступило более 32 тысяч комментариев от граждан и экспертов. Часть из них содержит резкую критику идеи по строительству бального зала Трампа. Архитектор Донна Вакс назвала предложенный дизайн "фашистским взглядом на классицизм".

"Размер и дизайн предложенного бального зала Белого дома ужасны. Я возражаю против решения разрушить историческое наследие американской общественности", — говорится в заявлении.

Эксперты отмечают, что новое здание может нарушить архитектурный баланс комплекса. По их оценкам, предложенное восточное крыло будет на 60% больше, чем жилая зона Белого дома, что делает его центральным элементом ансамбля.

Член совета директоров Национального фонда охраны исторического наследия Дэвид Скотт отметил, что проект может нарушить исторический замысел архитектора Пьера Л'Анфана, который планировал расположение здания так, чтобы оно открывало перспективу на Капитолий США и создавало символическую связь между двумя ветвями власти.

Среди других недостатков архитекторы называют неудобную планировку входов. Как оказалось, парадная лестница перед зданием фактически не ведет в бальный зал, поскольку основной вход предусмотрен со стороны. Также большое количество колонн может ограничить естественное освещение помещения будущего бального зала Трампа.

Однако представители Белого дома защищают проект.

"Если бы не президент Трамп, его желание действовать быстро и сбор средств для финансирования этого, такой проект мог бы застаиваться годами без каких-либо решений или действий", — сказал секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф.

По словам Трампа, строительство бального зала для Белого дома стоимостью от 300 до 400 миллионов долларов будет финансироваться частными инвесторами, а не на средства налогоплательщиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 самых нелепых переменах, которые Трамп произвел по возвращении в Белый дом.

Также "Комментарии" писали, как Трамп назовет бальный зал, ради которого разрушает Белый дом.