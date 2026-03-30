Архітектори виявили критичні помилки бальної зали Трампа за 400 млн доларів

Запропонований проєкт нового бального крила Білого дому, який просуває президент США Дональд Трамп, опинився під жорсткою критикою архітекторів та експертів з охорони історичної спадщини. Фахівці виявили низку серйозних недоліків у планах будівництва, що можуть змінити історичний вигляд резиденції американського президента.

Трамп показує проєкт бальної зали. Фото: Aaron Schwartz/CNP/Zuma

Плани спорудження нового крила площею близько 22 тисяч квадратних футів передані на розгляд Національної комісії з планування капітального будівництва та Комісії з образотворчих мистецтв США. Остаточне голосування щодо затвердження проєкту має відбутися 2 квітня.

За інформацією The New York Times, до комісії надійшло понад 32 тисячі коментарів від громадян та експертів. Частина з них містить різку критику ідеї з побудови бальної зали Трампа. Архітекторка Донна Вакс назвала запропонований дизайн "фашистським поглядом на класицизм".

"Розмір і дизайн запропонованої бальної зали Білого дому жахливі. Я заперечую проти рішення зруйнувати історичну спадщину американської громадськості", — йдеться в заяві.

Експерти зазначають, що нова будівля може порушити архітектурний баланс комплексу. За їхніми оцінками, запропоноване східне крило буде 60% більше, ніж житлова зона Білого дому, що робить його центральним елементом ансамблю.

Член ради директорів Національного фонду охорони історичної спадщини Девід Скотт зауважив, що проєкт може порушити історичний задум архітектора П’єра Л’Анфана, який планував розташування будівлі так, щоб вона відкривала перспективу на Капітолій США та створювала символічний зв’язок між двома гілками влади.

Серед інших недоліків архітектори називають незручне планування входів. Як виявилося, парадні сходи перед будівлею фактично не ведуть до бальної зали, оскільки основний вхід передбачений збоку. Також велика кількість колон може обмежити природне освітлення приміщення майбутньої бальної зали Трампа.

Однак представники Білого дому захищають проєкт.

"Якби не президент Трамп, його бажання діяти швидко та збір коштів для фінансування цього, такий проєкт міг би застоюватися роками без жодних рішень чи дій", — сказав секретар апарату Білого дому Вілл Шарф.

За словами Трампа, будівництво бальної зали для Білого дому вартістю від 300 до 400 мільйонів доларів фінансуватиметься приватними інвесторами, а не коштом платників податків.

