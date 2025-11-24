5 найбезглуздіших змін, які Трамп зробив після повернення у Білий дім

За майже рік перебування на посаді президента США Дональд Трамп зробив кілька змін у Білому домі, які викликають подив у американців. За ці кілька місяців перетворення у президентській резиденції стали настільки сильними, що користувачі соцмереж називали їх "музеєм марнославства".

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Блискучі прикраси Овального кабінету

Однією з найпомітніших трансформацій став оновлений Овальний кабінет з безліччю золотих елементів. Сам Трамп заявив, що використовував "24-каратне золото найвищої проби", додаючи, що іноземні лідери нібито "панікують від краси". Однак у мережі такі зміни сприйняли як надмірний пафос, недоречний у період економічних труднощів у країні.

Перша зустріч Зеленського та Трампа у лютому

Друга зустріч Зеленського та Трампа у серпні

Зміни були помітні вже у лютому на першій зустрічі Трампа та Зеленського у Білому домі, коли на каміні стояли позолочені вази, а картини були в золотих рамках. Однак вже у серпні кількість золотих елементів збільшилася.

Білий дім сьогодні

Президентська Алея Слави

Алея слави президентів США у Білому домі

Ще одна зміна від Трампа у Білому домі — це створення "Президентської Алеї слави". Уздовж Західної колонади Трамп розмістив золоті рамки з портретами всіх президентів США, окрім Джо Байдена. Замість фото попередника Трампа вставлено зображення авторучки. Трамп раніше звинувачував Байдена в тому, що він не здатний сам підписувати важливі документи та що йому потрібна автоматична ручка для цього. Однак, немає жодних доказів того, що це твердження правдиве.

Сувенірний магазин Трампа у Білому домі

Сувенірна кімната Трампа у Білому домі

У серпні, коли Володимир Зеленський відвідав Білий дім, Трамп показав йому свій сувенірний магазин поблизу овального кабінету. Oval Office Study – це кімната, яка використовувалася президентами США для роботи, телефонних переговорів та підготовки документів. Кімната також стала відомою після скандалу 1990-х, коли саме тут, за твердженнями слідства, Білл Клінтон зустрічався з Монікою Левінські. Однак тепер вона заповнена кепками MAGA, футболками та іншою символікою. Деякі предмети, зокрема кепка "Trump 2028", викликали занепокоєння щодо планів Трампа обійти конституційні обмеження.

Ремонт туалету

Туалет у Білому домі

Не менш суперечливим стало оновлення ванної кімнати Лінкольна, яку Трамп заповнив мармуром та золотом. Після публікації Трампа у Truth Social, де він похвалився змінами, американці назвали це "несмаком" та "зневагою до історичної спадщини". Користувачі у соцмережах зауважили, що у той час, як мільйони американців втрачають соціальну підтримку, президент демонструє розкішні туалети.

Бальна зала Трампа

Руйнування Східного крила для будівництва Бальної зали

Наймасштабніший проєкт Трампа у Білому домі – це будівництво нової бальної зали за 300 мільйонів доларів. Для цього було знесено історичне Східне крило, всупереч обіцянкам Трампа не торкатися будівлі. В соцмережах назвали дії Трампа "проєкт марнославства".

