Стало відомо, як Трамп назве бальну залу, заради якої руйнує Білий дім

Дональд Трамп планує побудувати у Білому домі розкішну бальну залу вартістю близько 250–300 мільйонів доларів. Проєкт викликав хвилю обговорень, а також звинувачення у марнославстві — зокрема через повідомлення, що нове приміщення нібито назвуть "Бальною залою Дональда Дж. Трампа". Однак в адміністрації президента США називають іншу можливу назву.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За даними ABC News, в адміністрації президента США обговорювали проєкт побудови бальної зали та пропонували її назвати на честь чинного американського лідера — "Ballroom of Donald J. Trump" ("Бальна зала Дональда Дж. Трампа"). Її будівництво почалося у жовтня цього року у Східному крилі Білого дому, яке з 1902 року традиційно служило офісом для Першої леді США.

Аналітики назвали проєкт символом ексцентричного стилю Трампа. За планом, нова бальна зала матиме площу понад 8 000 квадратних метрів, позолочене оздоблення та буде найбільшою у своїй категорії серед урядових споруд США.

Попри поширення чуток, Білий дім офіційно спростував повідомлення про назву на честь Трампа. Речник адміністрації заявив телеканалу Fox News, що будь-яке рішення щодо назви буде озвучено "безпосередньо президентом".

Пізніше Трамп прокоментував ситуацію запевнивши, що не планує називати прибудову на свою честь. За його словами, більш доречною буде назва "Президентська бальна зала".

У липневому пресрелізі Білого дому зазначалося, що нову залу планують завершити "задовго до завершення терміну повноважень президента". Втім, The New York Times назвала цей графік "надто оптимістичним". Очікується, що Трамп може не побачити готову бальну залу до січня 2029 року, коли завершиться його каденція.

Опитування в США показало, що 33% американців підтримують будівництво бальної зали Трампа, тоді як 50% виступають проти.

