Армия США заказала 30 тонн сахарной пудры: неожиданная причина использования

В США внимание общественности привлек необычный заказ американской армии у Пайн-Блафф на 65 000 фунтов (примерно 30 тонн) сахарной пудры. Как выяснилось, сахарную пудру собираются использовать не для кулинарии, а как один из ключевых компонентов в производстве дымовых гранат.

Армия США покупает 30 тонн сахарной пудры. Фото из открытых источников

Дымовые средства в арсенале Армии США применяют для маскировки маневров, обозначения зон высадки вертолетов и визуальной сигнализации, а также для создания завес, скрывающих дружеские войска или препятствующих передвижению противника.

В составе таких устройств должно быть топливо, окислитель и источник возгорания – именно сахарная пудра служит эффективным и относительно безопасным топливом. По данным тендера, сахар будут использовать при изготовлении таких дымовых гранат, как M83, M18 и M8.

Дымовая завеса создана гранатой M8

Армия США использует сахарную пудру уже около 20 лет. Начиная с 2007 года, американские военные переводят часть производства дымовых смесей на сахарную основу, отказываясь от составляющих на основе серы. Главным преимуществом этого стало снижение токсичности продуктов горения, а значит, меньший риск для персонала и окружающей среды во время учений и операций. Кроме того, это делает смеси более предсказуемыми и управляемыми.

