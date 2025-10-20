Армія США замовила 30 тонн цукрової пудри: несподівана причина використання

У США увагу громадськості привернуло незвичне замовлення американської армії у Пайн-Блафф на 65 000 фунтів (приблизно 30 тонн) цукрової пудри. Як виявилося, цукрову пудру збираються використовувати не для кулінарії, а як один з ключових компонентів у виробництві димових гранат.

Армія США купує 30 тонн цукрової пудри. Фото з відкритих джерел

Димові засоби в арсеналі Армії США застосовують для маскування маневрів, позначення зон висадки вертольотів та візуальної сигналізації, а також для створення завіс, що приховують дружні війська або перешкоджають пересуванню противника.

У складі таких пристроїв має бути паливо, окиснювач і джерело займання — саме цукрова пудра служить ефективним та відносно безпечним паливом. За даними тендеру, цукор використовуватимуть при виготовленні таких димових гранат, як M83, M18 та M8.

Димова завіса створена гранатою M8

Армія США використовує цукрову пудру вже майже 20 років. Починаючи з 2007 року американські військові переводять частину виробництва димових сумішей на цукрову основу, відмовляючись від складників на основі сірки. Головною перевагою цього стало зниження токсичності продуктів горіння, а отже менший ризик для персоналу та довкілля під час навчань і операцій. Крім того, це робить суміші більш передбачуваними та керованими.

