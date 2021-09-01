Военный вертолет США упал в океан: на борту находилось шесть человек

У берегов Соединённых Штатов Америки потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Вертолет ВМС США упал в океан. Фото: EPA/UPG.

Как стало известно, американский военный летательный аппарат рухнул в океан приблизительно в 110 километрах от берегов Сан-Диего, что в штате Калифорния. Сообщается, что вертолет ВМС MH-60S взлетел с борта авианосца под названием Abraham Lincoln.

На борту винтокрылой машины находилось шесть членов экипажа. На официальном сайте Тихоокеанского флота Соединённых Штатов указывается, что на данный момент удалось спасти одного человека.

Продолжается поисково-спасательная операция с участием нескольких воздушных и плавсредств береговой охраны и военно-морского флота США.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России разбился фронтовой бомбардировщик СУ-24. Летательный аппарат потерпел крушение в ста километрах от города Пермь. Борт совершал перелет на ремонтное предприятие, где специалисты должны были провести плановый ремонт машины. На место крушения были направлены вертолеты. Отмечается, что пилотам удалось катапультироваться. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Кахраманмараш, что на востоке

БЕ-200, который был арендован у РФ. На его борту находилось восемь членов экипажа, среди которых пять российских военнослужащих и трое представителей Турции. В Сети появилось видео с места событий. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что неподалёку от городаТурции во время тушения лесных пожаров потерпел крушение пожарный самолет-амфибия

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