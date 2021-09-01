logo
Русский Українська

BTC/USD

47398.25

ETH/USD

3533.05

LTC/USD

174.33

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Военный вертолет США упал в океан: на борту находилось шесть человек
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный вертолет США упал в океан: на борту находилось шесть человек

MH-60S рухнул в воду у берегов Сан-Диаго

сегодня, 10:31
Автор:

Денис Подставной

У берегов Соединённых Штатов Америки потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

Военный вертолет США упал в океан: на борту находилось шесть человек

Вертолет ВМС США упал в океан. Фото: EPA/UPG.

Как стало известно, американский военный летательный аппарат рухнул в океан приблизительно в 110 километрах от берегов Сан-Диего, что в штате Калифорния. Сообщается, что вертолет ВМС MH-60S взлетел с борта авианосца под названием Abraham Lincoln.

На борту винтокрылой машины находилось шесть членов экипажа. На официальном сайте Тихоокеанского флота Соединённых Штатов указывается, что на данный момент удалось спасти одного человека. 

Продолжается поисково-спасательная операция с участием нескольких воздушных и плавсредств береговой охраны и военно-морского флота США.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России разбился фронтовой бомбардировщик СУ-24. Летательный аппарат потерпел крушение в ста километрах от города Пермь. Борт совершал перелет на ремонтное предприятие, где специалисты должны были провести плановый ремонт машины. На место крушения были направлены вертолеты. Отмечается, что пилотам удалось катапультироваться. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что неподалёку от города Кахраманмараш, что на востоке Турции во время тушения лесных пожаров потерпел крушение пожарный самолет-амфибия БЕ-200, который был арендован у РФ. На его борту находилось восемь членов экипажа, среди которых пять российских военнослужащих и трое представителей Турции.  В Сети появилось видео с места событий. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4392792-vertolet-vms-ssha-upal-v-okean-u-berehov-kalyfornyy
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ