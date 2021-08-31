Популярная Instagram-блогерша обнаружена мёртвой в США (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки популярную Insta-блогершу обнаружили мёртвой. Об этом сообщает издание ABC13.

Mercedes Morr. Фото: Instagram.

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Ричмонд, что в штате Техас. Блогерша по имени Джен Ганье, которая известна под творческим псевдонимом Mercedes Morr была обнаружена мёртвой в собственном доме.

Рядом с бездыханным телом 33-летней блогерши, также находилось тело 34-летнего мужчины по имени Кевин Александр Аккорто. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По мнению стражей порядка, Аккорта мог убить Ганье, а после покончить жизнь самоубийством. Также полицейские считают, что погибшие не состояли в отношениях.

Для справки: на страницу Mercedes Morr в социальной сети Instagram были подписаны 2,6 миллиона пользователей.





Фото: Instagram.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что TikTok блогерша трагически погибла на съемках своего очередного видеоролика. 23-летняя девушка вместе со своей малолетней сестрой забралась на крышу одного из домов в городе Стамбул (Турция). В какой-то момент под ногами блогерши провалился кусок кровли, который по всей видимости, был плохо закреплен. Девушка упала с 50-метровой высоты. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в итальянских Альпах разбился популярный You-Tube блогер. В этот день он был занят съемками нового видеоролика для своего канала. Во время съемок 22-летний блогер оступился и сорвался с высоты около 200 метров. На место происшествия поспешили медики, однако парня не удалось спасти. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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