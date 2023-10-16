Байден готовится посетить Израиль: какой план у Белого дома

Президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Израиль. Поскольку Белый дом пытается найти баланс между поддержкой этой страны и опасениями по поводу возможной эскалации регионального кризиса. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на двух человек, которые непосредственно знакомы с ходом внутренних обсуждений, отмечает, что окончательное решение о поездке главы Белого дома в Израиль еще не принято.

При этом представитель Совета нацбезопасности США заявил, что Вашингтон точно не будет анонсировать поездку.

Однако возможная поездка – и признание озабоченности, высказанной палестинцами в Секторе Газа и арабскими лидерами по всему региону, — стали последним сигналом того, что США пытаются удержать кризис от дальнейшей эскалации.

Отметим, Израиль, который после нападения ХАМАС 7 октября, сопровождаемого массовыми убийствами гражданских, начал массированные ракетно-бомбовые удары по Сектору Газа и объявил о намерении ликвидировать ХАМАС как таковой, пока так и не начал наземную операцию. При этом руководство США согласно с тем, что ХАМАС должен быть уничтожен, но выступает против захвата израильтянами Сектора Газа. В свою очередь, Китай отличается антиизраильскими заявлениями, в тоне тех, которые уже звучали из РФ. По версии издания Bloomberg, именно Россия и Китай выиграют от палестино-израильской войны. Украинская разведка акцентирует, что РФ помогала боевикам ХАМАС оружием (выдавая это за помощь со стороны Украины), используя террористические атаки по Израилю, в том числе, с целью ослабления поддержки нашей страны на международной арене. Какие выводы и прогнозы можно сделать касательно ситуации на Ближнем Востоке на второй неделе эскалации? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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