Байден и Трамп готовы вступить в президентскую гонку: какие внутриполитические расклады в США

Бывший президент, один из видных представителей Республиканской партии 76-летний Дональд Трамп официально объявил о подаче заявки в президентскую гонку в США в 2024 году. Действующий президент-демократ Джо Байден, которому 20 ноября исполнится 80 лет, ранее заявил, что намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году, но еще не делал официального заявления. О чем говорит столь ранее заявление Трампа и вообще внутриполитический расклад в США на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: из открытых источников

Трамп хочет как можно раньше начать борьбу и он имеет ряд преимуществ перед тем же Байденом

Политолог-американист Владислав Фарапонов считает, что Трамп серьезно нацелен на выборы 2024 года, чтобы обеспечить себя от потери рейтинга, которая имеется у него внутри Республиканской партии.

"Его соответствующее заявление вызвано, в том числе, тем, что не сторонники Трампа внутри Республиканской партии победили на прошедших 8 ноября промежуточных выборах в Конгресс. В том числе во Флориде – достаточно важном штате. При этом, у Трампа достаточно шансов и по опросам он, мягко говоря, не отстает от конкурентов-республиканцев. Так что его кандидатуру точно следует принимать во внимание", – отмечает эксперт.

Владислав Фарапонов уверен, что Трамп не будет оставлять попыток вернуться в большую политику.

"Он не скрывал своих амбиций и раньше. И сейчас явно не собирается этого делать. Так что его выдвижение в какой-то степени предсказуемо, – поясняет эксперт. – Трамп хочет как можно раньше начать борьбу. И он имеет ряд преимуществ перед тем же Байденом – не обременен должностями, у него достаточно времени для проведения кампании в целом и рядом встреч, в частности. И Трамп будет этим пользоваться".

Ситуация для Трампа сложная – негатив касательно захвата Капитолия, попыток дестабилизировать ситуацию в США – связывают с его именем

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"По активному участию Трампа в избирательной кампании в Конгресс было очевидно, что он готовится к президентской кампании. Это связано и с имеющимися у него политическими амбициями, и с желанием доказать правоту против тех расследований, что ведутся против него".

Но ситуация для Трампа сложная, считает эксперт. Ведь сейчас весь негатив касательно захвата Капитолия, попыток дестабилизировать внутреннюю ситуацию в США – связывают именно с его именем. Демократы широко используют это практически в каждой публичной коммуникации, акцентирует Екатерина Одарченко.

"Второй момент – вновь выигравший выборы во Флориде, оставшись ее губернатором, республиканец Рон Десантис рассматривается рядом представителей Республиканской партии, как более удачная кандидатура на пост президента США в 2024 году, нежели скандальный Трамп", – поясняет эксперт.

Что касается Байдена, то сейчас демократы говорят, как о своей большой победе то, что на промежуточных выборах они хоть и уступили республиканцем Палату представителей, но, похоже, смогли удержать Сенат. И преподносят это как признак успешности своего политического вектора — как внутреннего, так и внешнего. А потому, отмечает Екатерина Одарченко, внутри Демпартии считают, что у Байдена есть шанс.

"По поводу возраста – в США ключевые лоббисты и политики как раз таки за 70... И это для Штатов нормально. Мол, человек с опытом. С другой стороны, тот же более молодой Рон Десантис (ему 44), будет обыгрывать как раз преимущества своего возраста (мол, более энергичен и так далее) по сравнению с Трампом и Байденом", – заключает Екатерина Одарченко.

Именно Трамп и его сторонники ставят под сомнение продолжение помощи Украине

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, обращает внимание, что заявление Трампа о выдвижении в качестве кандидата на выборы 2024 года ожидалось давно.

"В принципе он не скрывал такого плана. Его советники убедили его подождать до завершения промежуточных выборов, – поясняет эксперт. – Трамп хочет мобилизовать своих сторонников и спонсоров как можно раньше. Кроме того, он хочет выбить почву из-под ног своих возможных оппонентов в Республиканской партии".

А вот Байден, продолжает Владимир Дубовик, до конца не уверен, что будет выдвигаться.

"Однако есть некий консенсус, что для того, чтобы победить Трампа, понадобится именно Байден. Поэтому если кандидатом от республиканцев таки будет Трамп, то давление на Байдена с тем, чтобы он выдвигался, усилится", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, для Украины присутствие Трампа в большой политике – это негативное явление. Таким оно было в прошлом, таким остается и сейчас.

"Именно Трамп и его сторонники ставят под сомнение продолжение помощи Украине, – поясняет Владимир Дубовик. – Если в 2019 году, когда он на время заблокировал помощь Украине, это не вело к немедленным драматичным результатам, то сейчас, в разгар масштабной агрессии России, предложение прекратить помощь Украине особенно опасно. Поэтому ситуативно для нас важно, чтобы трамписты оставались в меньшинстве в Конгрессе, чтобы оппоненты Трампа в Республиканской партии могли его уравновешивать, сдерживать. Учитывая довольно неудачный исход недавних выборов для трампистов, они вряд ли смогут заблокировать помощь Украине, но способны затруднять процесс".

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