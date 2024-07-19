Байден начал понимать, что не сможет победить на выборах: кого может предложить вместо себя

Люди из окружения президента США Джо Байдена заявили, что он начал осознавать, что может не победить на выборах в ноябре и, возможно, ему придется выйти из гонки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Как пишет издание, один из приближенных к Байдену людей сказал, что президент еще не решился сняться с выборов после трех недель настойчивых заявлений о том, что его ничто не вытеснит.

В то же время, другой человек заявил, что "реальность наступает". По его словам, если Байден вскоре заявит об одобрении вице-президента Камалы Харрис в качестве своей замены — это не будет сюрпризом.

"The New York Times" уточняет, что отчет основан на интервью с четырьмя людьми, близкими к Байдену. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы не оскорбить президента.

При этом издание "ABC News", ссылаясь на слова чиновника Белого дома, отмечает, что Джо Байден попросил провести опрос о том, какие шансы имеет вице-президент Камала Харрис.

Также он сообщил, что великие доноры в Нью-Йорке и Калифорнии дали понять команде, что они не отказывают, но нажали кнопку паузы.

Чиновник отметил, что президент истощен из-за COVID-19.

Отметим, у президента США Джо Байдена был выявлен положительный результат теста на COVID-19.

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