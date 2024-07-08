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Байден написал письмо Конгрессу: Объяснил, почему не будет сниматься с выборов

Байден объяснил конгрессменам-демократам, почему он не будет сниматься с выборов

8 июля 2024, 17:35
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден написал письмо законодателям от Демократической партии в Конгрессе. В нем он подчеркнул, что не намерен снимать свою кандидатуру с президентских выборов после того, как неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом.

Байден написал письмо Конгрессу: Объяснил, почему не будет сниматься с выборов

Джо Байден

В частности, в письме Байден заявил конгрессменам-демократам, что "при всех спекуляциях в прессе и других источниках твердо настроен остаться в этой гонке, пройти ее до конца и победить Дональда Трампа".

Более того, президент США подчеркнул, что он "не игнорирует" беспокойство, которое было высказано относительно его кандидатуры после дебатов с Трампом. Однако он подчеркнул, что избиратели Америки сказали свое слово, ведь именно он одержал победу на праймериз.

"У нас есть одна задача. Победить Дональда Трампа. У нас есть 42 дня до съезда Демократической партии и 119 дней до всеобщих выборов. Любое ослабление решительности или отсутствие ясности относительно предстоящей задачи только помогает Трампу и вредит нам", – заявил Байден.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли дебаты , которые вызвали беспокойство среди демократов. Дело в том, что, по мнению экспертов, Байден на дебатах выглядел "откровенно плохо". Он говорил слишком тихо, сбивчиво и не всегда можно было понять, что именно он пытается сказать.

После провальных дебатов начали ходить слухи о том, что Байдена могут заменить на более молодого кандидата, который сможет выиграть выборы.

При этом Байден ранее заявлял , что он не намерен отказываться от выборов, и он сможет выиграть выборы.




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Источник: https://edition.cnn.com/2024/07/08/politics/joe-biden-house-democrats/index.html
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