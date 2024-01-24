Байден назвал своего главного конкурента на президентских выборах США

Президент США Джо Байден отреагировал на результаты праймериз Республиканской партии в Нью-Гэмпшире. По его словам, главным конкурентом на выборах США для него станет Дональд Трамп. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Байдена для телеканала CNN.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

В штатах США проходят предвыборные голосования по выбору главных кандидатов на выборы от Демократической и Республиканской партий. В ночь на 24 января прошло голосование в штате Нью-Гэмпшир, где у демократов с большим отрывом победил Джо Байден, а у республиканцев Дональд Трамп. Таким образом, оба политика подтвердили, что они остаются главными претендентами на пост президента США.

Джо Байден отреагировал на результат Трампа, победившего Никки Хейли, отметив, что тот будет его конкурентом на президентских выборах.

"Сейчас очевидно, что Дональд Трамп будет номинантом от Республиканской партии", – сказал президент США.

Вместе с тем Байден подчеркнул, что на выборах будет "на карту поставлено все" – демократия, личные права и свободы, а также экономика. Таким образом, действующий президент США критикует Трампа, который вызвался быть диктатором в случае победы, по меньшей мере, один день. Также в речи Байден обратился к республиканцам и независимым, "разделяющим нашу преданность основным ценностям нашей нации…" сплотиться против прихода Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса в спорных штатах. Побеждающий в них становится президентом США.

Также "Комментарии" писали о Байдене, который рассказал о "частном сообщении", которое США отправили союзнику России.