Байден не сдержался: не подбирая слов, сказал, что на самом деле думает о Трампе

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Slava Kot
Бывший президент США Джо Байден выступил с одной из самых жестких публичных критик своего преемника Дональда Трампа, назвав его "неудачником", "тщеславным", "бесстыдным", "позором" и "коррупционером". Резкое заявление прозвучало во время десятиминутной речи на благотворительном мероприятии в Мэриленде.
Джо Байден. Фото из открытых источников
Джо Байден во время выступления обвинил Трампа в подрыве международных позиций США и ухудшении отношений с союзниками.
Далее экс-президент перечислил "достижения" Трампа, в частности упомянул о многочисленных переменах зданий в честь 47-го президента США и бального зала.
По словам Байдена, Трамп мог получить миллиарды долларов после того, как стал президентом США. В итоге Байден прямо называет Трампа "позором".
Выступление Байдена прозвучало на фоне обострения политической борьбы накануне новых выборов в Конгресс США, которые должны пройти в ноябре 2026 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале июня Джо Байден также резко высказался о Дональде Трампе. Тогда американский экс-президент обвинил своего политического оппонента в коррупции, злоупотреблении властью и подрыве демократических институтов.
Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп назвал главную угрозу для США за все 250 лет.