Байден не сдержался: не подбирая слов, сказал, что на самом деле думает о Трампе



















Бывший президент США Джо Байден выступил с одной из самых жестких публичных критик своего преемника Дональда Трампа, назвав его "неудачником", "тщеславным", "бесстыдным", "позором" и "коррупционером". Резкое заявление прозвучало во время десятиминутной речи на благотворительном мероприятии в Мэриленде.

Джо Байден. Фото из открытых источников

Джо Байден во время выступления обвинил Трампа в подрыве международных позиций США и ухудшении отношений с союзниками.

"Послушайте, дело не только в том, что он намеренно искажает и разрушает НАТО, предпочитая Путина американским союзникам, или в том, что он подорвал наш авторитет в мире больше, чем любой другой президент в истории", — сказал Байден.

Далее экс-президент перечислил "достижения" Трампа, в частности упомянул о многочисленных переменах зданий в честь 47-го президента США и бального зала.

"Дело не только в его проектах, порожденных тщеславием, — снос Восточного крыла Белого дома, чтобы освободить место для своего бального зала, присвоение своего имени Кеннеди-центру, сооружение арки в свою честь или даже наемный собственный мастер для ремонта зеркального пруда. Ого, какой же он неудачник. Эта лужа отражает нечто даже хуже нарциссизма и некомпетентности, лежащих в основе этой администрации. Это коррупция, дерзкая, вопиющая коррупция. Коррупция в масштабах, которых никогда раньше не виделась в американской истории ни при одной администрации", — подчеркнул Байден.

По словам Байдена, Трамп мог получить миллиарды долларов после того, как стал президентом США. В итоге Байден прямо называет Трампа "позором".

"С момента возвращения в Белый дом Трамп заработал миллиарды долларов. Для меня это просто шок. У него нет стыда, и, честно говоря, это позор для страны. Но Трампу на это плевать. Зарабатывание денег на президентстве — одна из причин, почему он хочет быть президентом", — сказал Байден о Трампе.

Выступление Байдена прозвучало на фоне обострения политической борьбы накануне новых выборов в Конгресс США, которые должны пройти в ноябре 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале июня Джо Байден также резко высказался о Дональде Трампе. Тогда американский экс-президент обвинил своего политического оппонента в коррупции, злоупотреблении властью и подрыве демократических институтов.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп назвал главную угрозу для США за все 250 лет.