Трамп назвав головну загрозу для США за всі 250 років

Президент США Дональд Трамп під час виступу перед релігійними консерваторами на щорічній конференції коаліції "Віра та свобода" у Вашингтоні назвав Демократичну партію найбільшою загрозою для Сполучених Штатів за всю 250-річну історію країни.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час промови в готелі Washington Hilton звинуватив керівництво демократів у тому, що воно нібито втратило контроль над партією та поступилося впливом лівим політичним силам, яких американський лідер назвав "комуністами".

"Вони недостатньо розумні чи сильні, щоб боротися з чумою, яка відбувається прямо на ваших очах… Вони стають комуністичною партією, а не соціал-демократами. Вони є справжніми комуністами", — сказав Трамп.

Пізніше президент США повторив свої слова у соціальній мережі Truth Social.

"Це не соціал-демократи, це закоренілі комуністи-безбожники. Це найсерйозніша загроза для нашої країни з моменту її заснування 250 років тому", — написав Трамп.

Трамп також заявив, що ідеї комунізму можуть бути привабливими для виборців через обіцянки безкоштовних благ. За його словами, якби він сам захотів, то міг би стати "найвидатнішим комуністом в історії", пропонуючи безкоштовне житло та харчування. Однак Трамп додав, що на його переконання така політика швидко призвела б до економічного краху держави.

Як зазначає The Guardian, приводом для різких висловлювань Трампа стали результати праймеріз Демократичної партії у Нью-Йорку, де перемогу здобули кілька кандидатів з прогресивного крила, яких підтримав політик Зоран Мамдані. Саме це він використав як аргумент на користь твердження, що демократи дедалі більше зміщуються вліво. Крім економічної критики, президент США також звинуватив політичних опонентів у спробах змінити традиційні американські цінності, заявивши, що вони ведуть боротьбу проти християнства та підтримують радикальні соціальні ініціативи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп відмовляється від "духу Анкориджа" та плану РФ щодо Донбасу.

Також "Коментарі" писали, що Трамп пригрозив Ірану повним знищенням через можливий зрив перемир'я.