Байден не стал отказываться от своих слов – снова назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден подтвердил, что считает лидера Китая Си Цзиньпина диктатором. При этом несмотря на такое утверждение глава Белого дома выразил надежду на встречу с ним в будущем. Как передает портал "Комментарии", об этом Байден заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Американский лидер заявил, что напряжение между США и Китаем постепенно снижается и те разногласия, которые возникли после инцидента со шпионским воздушным шаром начинают забываться. Это лишний раз стало очевидно после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, где он провел ряд очень полезных встреч и переговоров.

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Байден выразил мнение, что его заявление о китайском лидере Си Цзиньпине не будет иметь "реальных последствий".

Отметим, Джо Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина "диктатором" из-за ситуации с воздушным шаром-шпионом, отметив, что тот не знал, что этот шар залетел на территорию США.

Прогнозируемо быстро появилась реакция МИД Китая, где подвергли критике слова Джо Байдена, назвали их чрезвычайно абсурдными.

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