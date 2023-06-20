Удалось ли США и КНР снять напряжение – как выглядит позиция Пекина по войне в Украине

Госсекретарь США провел в Пекине переговоры с высшим руководством Китайской Народной Республики (КНР). Уверяет, что якобы получил обещание, что КНР не будет посылать военную технику в Россию. В свою очередь, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал китайского премьера Ли Цяна, прибывшего с визитом в Берлин, использовать глобальный политический вес КНР и ее влияние на Россию для достижения справедливого мира. Тем временем, в расследовании Foreign Policy сообщается, что Китай, похоже, знал о готовящемся полномасштабном вторжении РФ в Украину, а потом заключил с Москвой контракты перед повышением цены на газ. Что можно сказать о последних дипломатических маневрах КНР и вокруг КНР? Есть ли вероятность, что Пекин начнет способствовать установлению справедливого мира в Украине, а не псевдомира по российским лекалам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Блинкен и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Для США лучше формальный нейтралитет Китая и его миротворческие усилия, чем военно-политическое сближение КНР и РФ

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что визит госсекретаря США в КНР – это не дипломатические маневры, а попытка снять чрезмерно конфликтное напряжение в отношениях между этими странами, которые обострились в прошлом году из-за Тайваня и резкого усиления геополитических амбиций Китая.

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Обе стороны заинтересованы сейчас в снятии конфликтного напряжения в двусторонних отношениях, хотя и по разным причинам", – поясняет эксперт. "Об этом визите Байден и Си Цзиньпин договаривались еще в ноябре прошлого года, и он должен был состояться еще в феврале текущего года, но инцидент с китайским воздушным шаром над США сорвал тогда эти планы

По его словам, для США было бы слишком рискованно втягиваться в конфликтное противостояние одновременно и с Россией, и с Китаем. При этом, желательно не допустить формирования прямого военно-политического союза между КНР и РФ. А для Китая, отмечает Владимир Фесенко, слишком рискованно уже сейчас идти на системное и острое военно-политическое противостояние с США и Западом. Это разрушит остатки системы экономической глобализации, ударит по мировой торговле, соответственно создаст экономические и социальные проблемы для Китая, темпы развития которого и так уже снижаются, подчеркивает политолог.

"Поэтому обе стороны пытаются договариваться, восстанавливают политический диалог. Но противоречия между ними имеют объективный и системный характер. Они достаточно масштабны и глубоки, поэтому не стоит ожидать быстрых и оптимистичных результатов от политического диалога между США и КНР. Позитивным является сам факт такого диалога, – считает Владимир Фесенко. – Тема войны между Россией и Украиной, конечно, обсуждалась на переговорах Блинкена в Пекине, но она не была главной. Наверняка, по этой теме произошел обмен мнениями и позициями, которые у США и КНР сильно различаются. Информация о том, что Китай будет воздерживаться от поставок военной техники в Россию, скорее всего, соответствует действительности и отражает нынешний баланс интересов США и КНР по вопросу о войне между Россией и Украиной. По разным причинам это отвечает интересам обеих стран".

Такой же баланс интересов, акцентирует эксперт, существует и относительно "миротворческой миссии" Китая по мирному урегулированию войны между Россией и Украиной.

"Для США лучше формальный нейтралитет Китая и его миротворческие усилия, чем военно-политическое сближение КНР и РФ. И для Украины это вполне приемлемый вариант. В США нет иллюзий относительно готовности и способности Китая способствовать справедливому миру в Украине. И у нас не должно быть таких иллюзий", – предупреждает Владимир Фесенко.

В мирных переговорах о завершении войны между Россией и Украиной, подчеркивает он, Китай не будет играть ни в пользу Запада, ни в пользу Украины, ни в пользу России. Он станет преследовать свои интересы.

"Мирные переговоры о завершении войны между Россией и Украиной важны для Китая по двум причинам – в случае успеха они будут способствовать нормализации международной торговли, а также усилят влияние Китая на постсоветском пространстве и в Европе. Но надо быть реалистами, – призывает политолог. – Китай не намерен добиваться справедливого мира для Украины. Он воспринимает российско-украинскую войну через призму своего противостояния с США. В понимании причин войны между Россией и Украиной позиция КНР почти совпадает с позицией РФ. Победа Украины будет восприниматься Китаем как победа США, а это Пекину не выгодно".

Но Китаю не очень выгодна и полная победа России в ее нынешней войне с Украиной, отмечает Владимир Фесенко. Скорее КНР устраивает ослабление РФ – и усиление ее зависимости от Китая.

"Поэтому Китай, с высокой вероятностью, будет стремиться к мирному урегулированию войны между Россией и Украиной на основе условной боевой ничьи при определяющей роли КНР как арбитра и гаранта безопасности для обеих сторон (России и Украины). Вряд ли такая позиция в полной мере устроит нашу страну. Да и в США и в ЕС вряд ли согласятся именно на такую модель мирного урегулирования, – считает эксперт. – Однако возобновление политического диалога между США и Китаем – это уже положительная новость для нас. И не очень хорошо для России. Та заинтересована в усилении противостоянии между США и Китаем, в их конфликте вокруг Тайваня. Тогда это частично отвлекло бы внимание Штатов от Украины, и резко усилило сближение КНР с РФ. Ну, а хотя бы относительная нормализация отношений между США и КНР соответствует украинским интересам".

США, как и мы, заинтересованы, чтобы Китай не предоставлял РФ военной помощи

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда думает, что в оценках визита Блинкена в Пекин есть ряд измерений.

Во-первых, поясняет он, наконец, этот визит собственно состоялся. Он несколько раз откладывался из-за различных инцидентов. И вообще, напоминает эксперт, это первый за пять лет визит американского высокопоставленного лица в Пекин. И первый визит представителя администрации Байдена.

"Его можно рассматривать и в будущем предвыборном контексте (в США они в 2024 году), и в контексте формирования позиции в отношениях США и КНР", – считает Евгений Магда.

Во-вторых, продолжает он, очевидно, что США, как и мы, заинтересованы, чтобы Китай не предоставлял РФ военной помощи. По крайней мере, на государственном уровне. И подаются соответствующие сигналы об этом, в том числе используя существующую для Пекина проблемы с Тайванем. Таким образом, поясняет эксперт, Вашингтон в определенной мере нейтрализует амбиции КНР.

"В-третьих, диалог между представителями ведущих экономик мира всегда интереснее, чем конфронтация, – отмечает Евгений Магда. – Экономическая взаимозависимость между США и КНР достаточно высокая. Потому диалог между ними будет означать и определенную стабилизацию для других стран".

При этом, эксперт не ожидает, что от одного такого визита всё сразу изменится в международных отношениях, равно как в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

"Но следует понимать, – акцентирует он, – что Китай является одним из мировых центров влияния. И это надо воспринимать, и с этим взаимодействовать".

Китай заинтересован в том, чтоб война в Украине шла максимально долго

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский рассуждает так:

"Сегодня в мире существует всего два гиганта, которые лояльны к россии – это Индия и Китай. Причем, россии, на сегодняшний день, важна не сколько военная помощь от них, сколько сохранение экономических отношений и помощь в минимизации ущерба от западных санкций".

Китай же, судя по всему, рассматривает россию не сколько как рынок сбыта, сколько как весомый рычаг в сдерживании расширения влияния США в мире, отмечает эксперт.

"Поэтому, – продолжает он, – в контексте КНР и рф речь идет не о равноправном партнерстве, а о "старшем брате" (Китай), который играет свою игру в долгую " .

"К сожалению, Китай заинтересован в том, чтоб война в Украине шла максимально долго, так как это не позволит США направить ресурс, который сегодня идет на поддержку нашей страны, на другие направления. В то же время, Китай не заинтересован в победе россии, так как завершение войны, опять же, позволит США перераспределить ресурсы на другие направления, в том числе на тайванский кейс", – поясняет Денис Гороховский.

Однако, акцентирует он, Китай сегодня не готов к прямой военной конфронтации с США, поэтому не стоит ожидать от "поднебесной" каких-то радикальных действий, в том числе, например, значимой военной поддержки рф.

"Для понимания структуры взаимоотношений, достаточно посмотреть на статистику за 2022 год. Так, по его итогам, товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов. В тоже время, за отчетный период, Китай ввез в россию товаров на 33,686 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 67,2%, поставки из России в КНР выросли на 24,8%, составив 39,462 миллиарда долларов. То есть, несмотря на значительное увеличение объемов, США остается для Китая гораздо более значительным рынком, чем рф. Поэтому ставить ради нее под угрозу существующие договоренности, а также собственную экономику, Китай однозначно не будет", – констатирует эксперт.

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