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Байден обратится к американцам из-за войн в Украине и Израиле

Президент США намерен заручиться поддержкой американцев перед принятием важных решений

сегодня, 07:14 comments1073
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден намерен обратится к американцам, чтобы обсудить войны в Украине и Израиле. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Белый дом.

Байден обратится к американцам из-за войн в Украине и Израиле

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В официальном заявлении Белого дома говорится, что американский президент 20 октября обратится к нации, чтобы обсудить ответ США на террористические нападения ХАМАС на Израиль и ожесточенную войну России против Украины.


Эта речь будет произнесена из Овального кабинета 19 октября в 20:00 по восточному времени. В это время в Киеве будет 20 октября 3 часа ночи.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что Джо Байден рассматривает дополнительный запрос на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать оборонную помощь для Израиля и Украины, а также финансирование безопасности границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Тайваню. Именно с этим запросом Байден намерен обратиться за поддержкой к Конгрессу.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что до выборов еще более года, в США политическая турбулентность уже вышла на новые рубежи. Продолжается спикериада в Палате представителей. Высказываются опасения по поводу гипотетической войны с Китаем. В пакет помощи Украине и Израилю хотят "зашить" еще и поддержку Тайваню, а также укрепление границы США и Мексики. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" происходящее в Штатах и влияние этого на глобальную мировую безопасность.

Также издание "Комментарии" сообщало – США готовят подразделение морпехов для развертывания в Израиле: подробности.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/18/statement-from-press-secretary-karine-jean-pierre-on-president-bidens-oval-office-address/
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