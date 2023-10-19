Байден обратится к американцам из-за войн в Украине и Израиле

Президент США Джо Байден намерен обратится к американцам, чтобы обсудить войны в Украине и Израиле. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Белый дом.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В официальном заявлении Белого дома говорится, что американский президент 20 октября обратится к нации, чтобы обсудить ответ США на террористические нападения ХАМАС на Израиль и ожесточенную войну России против Украины.

Эта речь будет произнесена из Овального кабинета 19 октября в 20:00 по восточному времени. В это время в Киеве будет 20 октября 3 часа ночи.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что Джо Байден рассматривает дополнительный запрос на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать оборонную помощь для Израиля и Украины, а также финансирование безопасности границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Тайваню. Именно с этим запросом Байден намерен обратиться за поддержкой к Конгрессу.

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