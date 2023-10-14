Что происходит внутри США – от чего теперь будут зависеть решения Байдена

Несмотря на то, что до выборов еще более года, в США политическая турбулентность уже вышла на новые рубежи. Продолжается спикериада в Палате представителей. Высказываются опасения по поводу гипотетической войны с Китаем. В пакет помощи Украине и Израилю хотят "зашить" еще и поддержку Тайваню, а также укрепление границы США и Мексики. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" происходящее в Штатах и влияние этого на глобальную мировую безопасность.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Администрация Байдена стала заложником нескольких обстоятельств

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак призывает понимать, что все изъяны нынешней политики правящей администрации Белого дома – избранной Байденом и его аппаратом – не столько результат сложной внутриполитической конъюнктуры, сколько политика "самосдерживания" в действиях по отношению к оси автократий, бросивших вызов мировому американскому влиянию.

Здесь администрация Байдена стала заложником нескольких обстоятельств, считает эксперт.

Первое – текущие настроения большей части американского общества, эволюционировавшие до некогда традиционного для США изоляционизма, минимизации участия в конфликтных делах вне континента, сосредоточенности на внутренних экономических и социальных процессах.

"Поэтому идея внешней военной помощи Украине и другим странам – электорально-формирующее дело, на котором оппоненты могут получить существенный политический капитал", – поясняет Олег Постернак.

Второе – отсутствие у властей США горизонта стратегического мышления в условиях новой глобальной эпохи, где быстро структурируются и усиливаются антиамериканские центры влияния.

способная бросить вызов коллективному Западу", – отмечает политтехнолог. "Автократиям легче договориться и синхронизировать свои интересы и цели. Они плотно защищают свое информационное пространство отсутствием альтернативных медиа, они действуют оперативно и дерзко, чем акцептуют себя в глазах других стран как сила

По его словам, Байдену не остается ничего кроме маневрировать и гибко лавировать между этими процессами, постепенно углубляясь в предвыборную кампанию, предпочитая компромисс (извлечение статей украинской помощи из временного бюджета), самосдерживание (непринятие решения по предоставлению нам дальнобойных ракет ATACMS), осторожность в действиях в отношении России, Ирана и Китая (из-за имеющегося в обществе страха ядерного конфликта и Третьей мировой).

На этом, продолжает эксперт, будут играть как кандидаты от Республиканской партии, так и некоторые демократы, желающие бросить вызов Байдену.

"В свою очередь, Байден будет рассчитывать на использование противоречий в среде республиканцев между трампистами и умеренными, на судебные процессы против Трампа и так далее, – считает Олег Постернак. – Думаю, помощь Украине ему удастся протащить через Палату представителей, рассчитывая на голоса демократов и умеренных республиканцев. Украинская тема предметно и публично привязана к имиджу Байдена, поэтому он не заинтересован в рисках изменения ситуации статус-кво в пользу россиян. Хотя, для нас проблемой является то, что в США нет стратегического видения организации выхода РФ из войны, который удовлетворил бы всех игроков. Поэтому остается только ожидание соответствующего времени для перемен – и тактическое маневрирование".

От ситуации в Штатах зависит очень многое

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий рассуждает следующим образом:

"Сейчас ситуация такова, что популистское авторитарное крыло Республиканской партии в лице Трампа и других подобных пользуется опасно серьезной поддержкой среди избирателей в США. В то же время, есть влиятельные республиканцы, которые понимают, что подобная политика изоляционизма – это тупик для Штатов и для мира в целом".

Кроме того, отмечает эксперт, весомая часть американского общества может изменить свое мнение под влиянием потенциальных обвинительных приговоров, которые сейчас густо висят над Трампом.

"Хотелось бы, чтобы в США конкуренция была между хорошим и еще лучшим, как в 1980-ых. Будем надеяться, так в обозримом будущем и произойдет, ведь от ситуации в Штатах зависит очень многое", – констатирует Александр Палий.

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