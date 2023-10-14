Что происходит внутри США – от чего теперь будут зависеть решения Байдена

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что до выборов еще более года, в США политическая турбулентность уже вышла на новые рубежи. Продолжается спикериада в Палате представителей. Высказываются опасения по поводу гипотетической войны с Китаем. В пакет помощи Украине и Израилю хотят "зашить" еще и поддержку Тайваню, а также укрепление границы США и Мексики. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" происходящее в Штатах и влияние этого на глобальную мировую безопасность.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак призывает понимать, что все изъяны нынешней политики правящей администрации Белого дома – избранной Байденом и его аппаратом – не столько результат сложной внутриполитической конъюнктуры, сколько политика "самосдерживания" в действиях по отношению к оси автократий, бросивших вызов мировому американскому влиянию.
Здесь администрация Байдена стала заложником нескольких обстоятельств, считает эксперт.
Первое – текущие настроения большей части американского общества, эволюционировавшие до некогда традиционного для США изоляционизма, минимизации участия в конфликтных делах вне континента, сосредоточенности на внутренних экономических и социальных процессах.
Второе – отсутствие у властей США горизонта стратегического мышления в условиях новой глобальной эпохи, где быстро структурируются и усиливаются антиамериканские центры влияния.
По его словам, Байдену не остается ничего кроме маневрировать и гибко лавировать между этими процессами, постепенно углубляясь в предвыборную кампанию, предпочитая компромисс (извлечение статей украинской помощи из временного бюджета), самосдерживание (непринятие решения по предоставлению нам дальнобойных ракет ATACMS), осторожность в действиях в отношении России, Ирана и Китая (из-за имеющегося в обществе страха ядерного конфликта и Третьей мировой).
На этом, продолжает эксперт, будут играть как кандидаты от Республиканской партии, так и некоторые демократы, желающие бросить вызов Байдену.
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий рассуждает следующим образом:
Кроме того, отмечает эксперт, весомая часть американского общества может изменить свое мнение под влиянием потенциальных обвинительных приговоров, которые сейчас густо висят над Трампом.
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Ігор
сегодня, 14:02
Замість чесної гідної відкритої поведінки маразм Байден буде покладатись на інтриги брехню шахрайство протиріччя. Корумпований старий втягнув світ у халепу і не знає що тепер з цим робити, як виходити з цього. Вигідно тільки юдеям. Нацисти завжди збагачувались мародерством, як зараз у секторі Газа. В Україні юдеї захопивши владу всюди розставили своїх друзів. У Єгипті, який врятував юдеїв від голодної смерті, вони і немовлят вбили і обікрали населення забравши всі цінності, а потім побігли. Спадкове мародерство!