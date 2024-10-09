Байден обругал Путина из-за войны в Украине: стали известны детали

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "долбнем", вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщил американский журналист-расследователь Боб Вудворд в своей книге "Война", некоторые отрывки из которой опубликовало издание CNN.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Как пишет Вудворд, в октябре 2021 года американская разведка получила данные, которые убедительно говорили о том, что Путин нападет на Украину 175-тысячным войском.

"Это было так, будто они тайно вошли в палатку вражеского командира и, сгорбившись над картами, рассматривали количество и движение бригад и всю запланированную последовательность многофронтового вторжения", — пишет Вудворд.

Вудворд отмечает, что Байден и его советники назвали план Путина "серьезным". Директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что "это то, что Путин планирует сделать", а Байден назвал решение российского диктатора "безумием". Однако американский журналист указывает, что союзникам было трудно поверить в намерения главы Кремля по поводу нападения на Украину.

В "Войне" Вудворд пишет, что в декабре 2021 года Байден дважды говорил с Путиным. Первый раз через видеосвязь, а в следующий во время "горячего 50-минутного разговора", как его описывает журналист. По его словам, разговор был настолько напряжен, что в один момент Путин заговорил о "риске ядерной войны", но Байден в ответ сказал, что ядерную войну "невозможно выиграть".

Когда же Путин начал полномасштабную войну, по словам Вудворда, Байден обругал российского диктатора перед советниками в Овальном кабинете.

"Этот долбанный Путин. Путин – зло. Мы имеем дело с воплощением зла", — цитирует слова Байдена Вудворд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп после разговора с Путиным отправил тайный груз российскому диктатору.



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